A- A+

COMEMORAÇÃO Solenidade celebra 376 anos do Exército Brasileiro, no CMNE, no Curado, Zona Oeste do Recife Autoridades locais e nacionais prestigiaram o evento

O Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, foi palco das comemorações dos 376 anos de fundação do Exército Brasileiro, na manhã desta sexta-feira (19).

A data, que também é conhecida como ‘Dia do Exército’, exalta a presença da instituição como entidade de proteção do território e da nação brasileira, além da missão institucional, a qual difunde o preparo da tropa, os núcleos de modernidade e a operacionalidade da Força Terrestre.

Diversas autoridades locais e nacionais, como comandantes do Exército, políticos e empresários, participaram do evento, que teve início por volta das 9h20. O desfile da tropa abriu os festejos.

Reconhecimentos

Os agraciados presentes no evento receberam honrarias pelos trabalhos prestados à sociedade no serviço de preservação da memória do Exército Brasileiro.



Foram 62 homenageados. O EB entregou 25 diplomas de colaborador emérito e 37 medalhas da Ordem do Mérito Militar, sendo esta a maior comenda do da instituição.

O comandante militar do Nordeste, general Maurilio de Miranda Netto Ribeiro, fez o uso da palavra e também leu as ordens do dia. Durante o discurso, ele reconheceu a importância de Pernambuco para o início da instituição do Exército Brasileiro.

Ribeiro rememorou ainda a batalha que aconteceu nos Montes Guararapes, em 19 de abril de 1648, quando os soldados luso-brasileiros, em flagrante desvantagem numérica, derrotaram as forças holandesas em uma peleja que se tornou um símbolo da resistência nacional e da defesa do solo pátrio.

"No Monte dos Guararapes foi dada origem à formação da nacionalidade brasileira e do Exército, que é integrado por pessoas das mais diversas origens da sociedade, que se juntam para trabalhar pelo País, pela defesa do nosso território e para atender os anseios da nação brasileira", disse em entrevista coletiva.

"Passados mais de 300 anos de origem, o Exército Brasileiro continua com a mesma disposição, junto com os mais de 200 mil homens e mulheres espalhados pela nação. É um povo que se une para defender a pátria. A mesma disposição daqueles homens que participaram da Batalha dos Guararapes é a que permanece até hoje", ressaltou ele.

Veja também

CONFLITO Chefe do Conselho Europeu corrige publicamente Trump por ajuda à Ucrânia