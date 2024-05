'Solenidade de Pentecostes' vai levar avivamento espiritual aos fiéis neste domingo, no Geraldão

A- A+

Evento que promete levar fé, devoção e avivamento espiritual aos fiéis, a Solenidade de Pentecostes acontece neste domingo (19), no Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, com o intuito de reunir 150 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife. Para entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível.

A expectativa é de que, pelo menos, 10 mil pessoas compareçam à celebração. Os portões serão abertos ao meio-dia. A programação conta com shows, a partir das 13h, dos cantores Joanna e Anderson Santos.

A missa, às 16h, terá presença de 200 padres e será celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e terá participação do padre Damião Silva. O evento se encerra às 18h.

Estacionamento gratuito para fiéis

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) - localizado ao lado do Geraldão - vai disponibilizar o estacionamento da instituição, de forma gratuita, para os fiéis que vão participar do Pentecostes, no dia 19 de maio.

O local fica na avenida Mascarenhas de Morais, 3905, e estará aberto das 11h às 19h. O portão do estacionamento será sinalizado com a faixa da ação.

A parceria entre as instituições foi fechada com o objetivo de reunir donativos para a campanha “Solidariedade não tem fronteiras”, realizada pelos alunos da Unit-PE que se uniram em prol das vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O centro de ensino está sendo um ponto de arrecadação de mantimentos como água mineral, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

“O nosso objetivo é dar as mãos à Arquidiocese de Olinda e Recife e, juntos, abrirmos mais uma frente de doações para apoiar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Toda a comunidade acadêmica da Unit-PE tem no seu DNA uma vocação para a extensão e, por isso, está sempre de portas abertas para ações que promovam o bem”, explica o reitor do Centro, prof° Diogo Galvão.



