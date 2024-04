Solenidade e exposição marcam homenagens aos 80 anos da Polícia Federal

A- A+

No ano em que comemora 80 anos de fundação, a Polícia Federal tem realizado uma série de solenidades para marcar a data. A mais recente será neste sábado (6), a partir das 15h, com uma exposição pública na área externa do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento terá exposição dos cães do canil da PF, exibição de equipamentos antibombas, embarcações náuticas para o patrulhamento marítimo, exposição fotográfica, manobras de drones utilizadas nas atividades policiais, entre outras atividades.

Mais homenagens

Em março, a Polícia Federal apresentou uma exposição intitulada "PF80", no piso M2 do Shopping RioMar Recife, com registros dos próprios policiais durante as ocorrências. A mostra teve 14 painéis, onde 28 fotografias (frente e verso) detalham atividades da corporação, como combate à corrupção, tráfico de drogas, emissão de passaportes e controle migratório.

Na terça passada, o Teatro Luiz Mendonça, no Dona Lindu, também recebeu uma solenidade em homenagem aos 80 anos da PF, condecorando cerca de 60 autoridades de Pernambuco, em reconhecimento e agradecimento à dedicação e "notáveis e valorosas colaborações com a instituição". Os premiados receberam placas comemorativas da instituição.

Na última quarta, houve ainda o lançamento da Medalha Comemorativa dos 80 Anos da Polícia Federal. Foi realizada a descaracterização do par de cunhos originais da medalha, que assegura a limitação da tiragem, valorizando no mercado de colecionismo.

Participaram da cerimônia o Ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues; o Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos; o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes; a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; o Ministro Chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias; o Presidente da Casa da Moeda, Sérgio Perini Rodrigues e o Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

História

O Departamento de Polícia Federal (DPF) foi criado oficialmente em 28 de março de 1944, com a publicação do Decreto n° 6.378, transformando a Polícia Civil do Distrito Federal, localizada no Rio de Janeiro, em Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). Em 1960, com a inauguração da nova capital, a estrutura organizacional foi transferida para Brasília. Em 1967, foi renomeada como Departamento de Polícia Federal.

A PF atua na segurança pública para a preservação da ordem pública, bem como dos bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Também tem funções ligadas à repressão ao tráfico de entorpecentes e contrabando, controle migratório, de armas e produtos químicos.

Veja também

Argentina Nem Milei consegue dizer não para China e baixa o tom nas críticas ao gigante asiático