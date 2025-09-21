Solidão digital: um terço da Geração Z sente falta de interação humana

A- A+

Você já se sentiu sozinho em meio a uma multidão? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Uma pesquisa recente revelou que 37% da Geração Z se sente frequentemente solitária, um número significativamente maior em comparação com outras gerações. Mas o que está por trás desse paradoxo de estar mais conectado digitalmente e, ao mesmo tempo, mais isolado emocionalmente?

O estudo, realizado com 2 mil adultos, mostrou que, embora a maioria das pessoas passe em média cinco horas e meia por dia em frente às telas, 22% dos entrevistados admitiram não saber como iniciar uma conversa com um estranho. Além disso, 45% acreditam que interagem mais digitalmente do que pessoalmente. Esses dados apontam para uma crescente dificuldade em estabelecer conexões humanas genuínas, mesmo em um mundo hiper conectado.

Segundo o The Sun, Will Shears, criador de conteúdo com quase um milhão de seguidores no Instagram e TikTok, tem buscado reverter essa tendência. Ele realiza um projeto simples, mas poderoso: preparar chá e biscoitos para estranhos em bancos públicos, promovendo conversas espontâneas.

"Em um mundo digital, onde podemos passar um tempo em frente às telas para nos conectar com outras pessoas, é importante lembrar que também podemos ter conexões significativas longe da tecnologia", afirma Shears. Para ele, uma xícara de chá e uma conversa agradável podem ter um impacto extremamente positivo no dia de alguém.

A parceria da pesquisa, entre a marca McVitie’s, a instituição de caridade Mind e o produtor de documentários A Mug of Life visa destacar as lutas da sociedade contra a solidão e incentivar conversas reais. Sarah Webster, embaixadora da saúde mental na McVitie’s, ressalta:

"Queremos ver as pessoas colocando a chaleira no fogo, saboreando alguns biscoitos e batendo um bom papo".

Especialistas apontam que a solidão não é apenas um sentimento passageiro, mas pode ter sérias consequências para a saúde mental. Andrew Berrie, da Mind, destaca ao The Sun que, embora a solidão em si não seja um problema de saúde mental, ela pode aumentar o estresse e está associada a um risco maior de certos problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Conversar pode não ser a solução completa, mas pode ajudar a nos sentir menos sozinhos e mais capazes de lidar com a situação.

Portanto, da próxima vez que preparar um chá, talvez seja uma boa oportunidade para convidar alguém para uma conversa. Às vezes, um simples gesto pode fazer toda a diferença.

