A- A+

Tecnologia Soluções tecnológicas do Recife chegam a outros municípios Prefeitura firma acordos de cooperação com as prefeituras de Timon (MA) e Luís Eduardo Magalhães (BA) para compartilhar ferramentas digitais de atendimento ao cidadão

Case da gestão municipal do Recife, as soluções tecnológicas desenvolvidas pela prefeitura estão ultrapassando as fronteiras da cidade. Na última terça-feira (30), a Prefeitura do Recife, através da Empresa Municipal de Informática (EMPREL), firmou dois Acordos de Cooperação Técnica para compartilhar ferramentas que aproximam a população dos serviços públicos com os municípios de Timon (MA) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

A ampliação foi oficializada durante o evento Smart Gov Brasília, promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI). Entre as ferramentas que serão compartilhadas estão a Caderneta da Infância; Moeda Capiba, Atende Gestante e Fale com sua Equipe de Saúde.

Para executar os sistemas nas cidades, as prefeituras receberão mentoria técnica do Recife e assumem responsabilidades pela implementação, manutenção e uso exclusivo das ferramentas em âmbito público.

Acordos

Além de Timon e Luís Eduardo Magalhães, o Recife já havia firmado acordos semelhantes com os municípios pernambucanos de Garanhuns e Petrolina. De acordo com o presidente da Emprel, Bernardo D’Almeida, a iniciativa segue uma diretriz do prefeito João Campos de ampliar a troca de conhecimento e soluções entre municípios.

“Nosso objetivo é desenvolver mutuamente melhorias na qualidade do atendimento ao cidadão, usando o que há de mais avançado em tecnologia”, explicou.

Para Bernardo, a troca beneficia todas as cidades envolvidas. “Municípios de médio e pequeno porte também vêm desenvolvendo novas tecnologias em que o Recife pode beber da água desses municípios. Como por exemplo, em Luís Eduardo Magalhães, eles criaram um sistema de zero clique para informar o desempenho escolar dos alunos aos pais, algo que poderemos copiar aqui no Recife”, afirmou.

Implementação

Normalmente, os municípios demonstram interesse em adotar o nome original dos sistemas, que já ganhou destaque em nível nacional, como o Conecta Recife, segundo o presidente. No momento, já existe o Conecta Além, em Luís Eduardo Magalhães, e está em andamento a implementação do Conecta Patos. Também teve início o processo para a criação do Conecta Timon, reforçando a identidade do programa em diferentes cidades.

A expectativa é de ampliação. O presidente destacou que já há um planejamento para expandir a parceria, com tratativas em andamento com a Prefeitura de Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas, além de futuras negociações com outros municípios que também deverão formalizar esse tipo de acordo com a Prefeitura do Recife.

Veja também