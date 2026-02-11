A- A+

ÁFRICA Somália: avião de passageiros faz pouso de emergência em praia após sair da pista Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Um avião com 55 passageiros a bordo fez um pouso de emergência em uma praia da Somália na terça-feira (10) após sair da pista do Aeroporto Internacional Aden Adde.

De acordo com a CNN, o acidente aconteceu depois da decolagem e forçou o piloto a conduzir um retorno de emergência por causa de dificuldades técnicas na aeronave.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes de emergência foram vistas no local, segundo reporte da agência AFP.

O avião pertence à empresa Starsky Aviation. Em comunicado, o diretor da Autoridade de Aviação Civil da Somália, Ahmed Moalim Hassan, confirmou que não houve vítimas na ocorrência.

"O piloto conseguiu aterrissar o avião, mas, ao tocar o solo, ele perdeu o controle e aeronave saiu da pista, indo parar no mar", afirmou.

Avião sai da pista após pouso de emergência na Somália | Foto: AFP

