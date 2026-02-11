Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ÁFRICA

Somália: avião de passageiros faz pouso de emergência em praia após sair da pista

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Reportar Erro
Avião sai da pista após pouso de emergência na SomáliaAvião sai da pista após pouso de emergência na Somália - Foto: AFP

Um avião com 55 passageiros a bordo fez um pouso de emergência em uma praia da Somália na terça-feira (10) após sair da pista do Aeroporto Internacional Aden Adde.

De acordo com a CNN, o acidente aconteceu depois da decolagem e forçou o piloto a conduzir um retorno de emergência por causa de dificuldades técnicas na aeronave.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes de emergência foram vistas no local, segundo reporte da agência AFP.

Leia também

• Acidente de avião deixa 15 mortos na Colômbia

• Corpos de todos os 10 passageiros do avião que caiu na Indonésia foram encontrados

O avião pertence à empresa Starsky Aviation. Em comunicado, o diretor da Autoridade de Aviação Civil da Somália, Ahmed Moalim Hassan, confirmou que não houve vítimas na ocorrência.

"O piloto conseguiu aterrissar o avião, mas, ao tocar o solo, ele perdeu o controle e aeronave saiu da pista, indo parar no mar", afirmou.

Avião sai da pista após pouso de emergência na Somália | Foto: AFP

Reportar Erro

Veja também

Newsletter