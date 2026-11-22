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órbita Sonda conjunta da Europa e do Japão entra na órbita de Mercúrio após oito anos de viagem Horas antes, a agência havia indicado que a sonda realizara a manobra prevista e que seus propulsores seriam acionados durante 37 minutos para reduzir a velocidade

A missão espacial europeia-japonesa BepiColombo entrou na órbita de Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, após oito anos de viagem, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA) neste domingo (22).

A unidade de dinâmica de voo “já confirmou que a nave conseguiu a captura orbital ao redor de Mercúrio”, informou a ESA no X, acrescentando que suas equipes analisavam os dados transmitidos pela BepiColombo.

Horas antes, na noite de sábado, a agência havia indicado que a sonda realizara a manobra prevista e que seus propulsores seriam acionados durante 37 minutos para reduzir a velocidade e permitir a entrada na órbita de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol.

Lançada em outubro de 2018, a nave, com quatro toneladas, percorreu mais de 10 bilhões de quilômetros e realizou nove sobrevoos planetários para ajustar sua velocidade e trajetória rumo a Mercúrio.

A partir de abril de 2027, a sonda MPO (Mercury Planet Orbiter), da ESA, estudará o planeta com um nível de precisão sem precedentes, aproximando-se a até 480 quilômetros de sua superfície.

Já a sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), da agência espacial japonesa Jaxa, analisará o ambiente espacial de Mercúrio e, em particular, seu campo magnético, seguindo uma órbita elíptica que a levará a uma distância de até 11 mil quilômetros do planeta.

Segundo o plano de voo, as duas sondas deverão se separar nos dias 9 e 10 de dezembro para assumir suas respectivas órbitas.

A missão deverá “oferecer à humanidade e à comunidade científica imagens inéditas de Mercúrio e abrir um novo capítulo em nossa compreensão do Sistema Solar”, afirmou neste ano Santa Martinez, responsável pela missão na ESA.

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