A- A+

CIÊNCIA Sonda da Nasa tira foto de robô enviado a Marte em 2018 O Insight Lander foi o primeiro robô enviado a Marte para estudar com profundidade as estruturas do interior do planeta, a crosta, o manto e o núcleo

Leia também

• Nasa divulga vídeo de erupção solar mais potente dos últimos anos; vídeo

• Nasa divulga imagem de explosão solar que coloriu o céu com auroras boreais ao redor do mundo

• Prevenção contra enchentes: satélite da Nasa poderá melhorar a previsão de inundações

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) publicou em sua conta no X (antigo Twitter) uma imagem tirada pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter do robô InSight Lander em Marte. Na rede social, a agência fez uma provocação aos usuários perguntando se eles conseguiriam encontrá-lo em meio ao ambiente de poeira marciano.

A velocidade com a qual poeira se acumula no robô ajuda a estimar a idade de outras alterações na superfície do planeta vermelho, afirma a agência.

Can you spot @NASAInSight?



The retired lander was recently spotted by the Mars Reconnaissance Orbiter. By studying InSight's landing site over time, scientists can see how quickly dust accumulates, which helps estimate the age of other surface disturbances. pic.twitter.com/ZsazACkZSs — NASA Mars (@NASAMars) May 6, 2024

O Insight Lander foi o primeiro robô enviado a Marte para estudar com profundidade as estruturas do interior do planeta, a crosta, o manto e o núcleo. O objetivo era entender os processos que formaram os planetas rochosos mais de 4 bilhões de anos atrás. O robô foi lançado em maio de 2018, e sua missão terminou em dezembro de 2022.

De acordo com a Universidade do Arizona, o InSight Lander pousou em uma área de muita poeira e ficou coberto por tanto pó que se tornou difícil de discernir, como na imagem divulgada pela Nasa. O próprio pouso do InSight soprou poeira de uma área maior.

Já a sonda Mars Reconnaissance Orbiter foi lançada em agosto de 2005 com o intuito de procurar evidências de que houve água na superfície de Marte por longos períodos de tempo.

Enquanto outras missões à Marte providenciaram pistas de que água já percorreu a superfície marciana, ainda era um mistério se o recurso esteve presente por tempo suficiente para tornar o ambiente habitável.

Veja também

educação MEC aprova nova divisão do currículo e limite de 50% de EaD para cursos de licenciatura e pedagogia