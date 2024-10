Sonda "Europa Clipper" da Nasa decola em direção à lua de Júpiter

A sonda "Europa Clipper" da Nasa decolou nesta segunda-feira (14) dos Estados Unidos em direção a uma lua do planeta Júpiter para investigar se a sua composição lhe permite abrigar a vida.

A decolagem foi realizada acoplada a um foguete SpaceX Falcon Heavy do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A sonda chegará a "Europa", um dos satélites de Júpiter, em abril de 2030.