Sonda Odysseus segue ativa na Lua, informa empresa americana

Depois de anunciar que sua bateria estava acabando, a empresa Intuitive Machines informou nesta quarta-feira (28) que a sonda Odysseus continuava ativa.

"Ela permanece gerando energia solar sobre a Lua, permitindo que os controladores de voo continuem coletando dados da região do polo sul", publicou a Intuitive Machines na rede social X, após declarar ontem que as baterias da Odysseus não teriam mais do que 10 a 20 horas de energia.