ESPAÇO Sonda russa entra em órbita lunar com sucesso Lançamento do módulo Luna-25 é a primeira missão russa em direção à Lua desde 1976

A primeira sonda lunar lançada pela Rússia em quase meio século entrou na órbita da Lua com sucesso nesta quarta-feira (16), anunciou a agência espacial russa Roscosmos.

"Pela primeira vez na história contemporânea da Rússia, uma estação automática foi colocada em órbita lunar às 12h03, horário de Moscou" (6h03 no horário de Brasília), disse a assessoria de imprensa da Roscosmos.

O lançamento do módulo Luna-25 é a primeira missão russa em direção à Lua desde 1976, época em que a antiga União Soviética estava na vanguarda da conquista espacial.

"Todos os sistemas da Luna-25 funcionam normalmente. A comunicação com ela é estável", disse a mesma fonte.

A operação foi realizada com a ajuda do motor da sonda, que foi ativado duas vezes a partir das 11h57 (horário de Moscou), a primeira vez por 243 segundos, e a segunda, por 76, detalhou a agência espacial russa em um comunicado.

A sonda Luna-25 orbitará a cerca de 100 quilômetros da superfície, antes de seu pouso na cratera de Boguslawsky, no polo sul, programado para segunda-feira (21), acrescentou a Roscosmos.

No domingo (13), as câmera instaladas no módulo enviaram as primeiras fotografias tiradas no espaço. Nas imagens, é possível ver parte da sonda, e a Terra e a Lua, ao fundo.

O foguete Soyuz, que impulsionou esta sonda de 800 quilos, decolou da base espacial de Vostochni, no extremo-leste russo, em 11 de agosto. Ao longo de um ano, a Luna-25 irá coletar amostras e analisar o solo lunar.

A missão busca dar um novo impulso ao setor espacial da Rússia, que enfrenta dificuldades de inovação e falta de financiamento, além de ter sido abalado por escândalos de corrupção e isolado pela invasão da Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu dar continuidade ao programa espacial, apesar das sanções, enfatizando que a URSS enviou o primeiro homem ao espaço, em 1961, em meio a tensões com o Ocidente.

