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Agreste "Sonho de toda uma vida que acabou em minutos", diz dona de loja atingida por incêndio em Caruaru Fogo iniciou por volta das 12h30 dessa quinta-feira (12) em um prédio com quatro galpões

"Sonho de toda uma vida que acabou em minutos". O relato carregado de emoção é da empresária Eliane Melo, proprietária da loja de utilidades atingida por um incêndio de grandes proporções em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O fogo iniciou por volta das 12h30 dessa quinta-feira (12) em um prédio com quatro galpões, localizado no bairro de Indianápolis. Ninguém ficou ferido, mas o local ficou destruído.

A loja atingida foi a CH Utilidades. Nas redes sociais, a proprietária publicou um vídeo em que aparece em lágrimas diante do local.

Na gravação, Eliane Melo agradece o apoio que vem recebendo diante do ocorrido e ressalta que pretende reerguer o estabelecimento em breve.

"Nada disso vai abalar minha fé em Deus, porque de onde a gente veio e chegou, a gente vai se reerguer novamente", afirmou.

A empresária ressalta que não houve feridos. "Foram percas materiais, mas que dói muito porque é um trabalho de uma vida toda", destacou a proprietária da loja atingida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares foram mobilizados desde a madrugada em sistema de revezamento e aproximadamente 650 mil litros de água já foram utilizados nas ações de combate.

O incêndio foi controlado, mas o trabalho de rescaldo segue durante a tarde desta sexta-feira (13).

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