Sonhos de juventude

Na minha juventude, julgava-se que ser moderno era discutir: Assim Falou Zaratustra e ser próximo de Nitzsche. Nas rodas de amigos em frente ao Edifício Acaiaca, não havia lugar para maloqueiro que não se interessasse por filosofia. Zaratustra propunha que o homem encontrasse o seu lugar no planeta de forma harmoniosa, porém com liberdade para pecar ou para praticar boas ações. Contudo, havia punição ou recompensa na vida futura conforme a sua conduta. Logo nós, conhecidos pecadores por cantar meninas e pneus na avenida, ver Zaratustra voltando do seu retiro e falando o que lhe dava na telha? Era no mínimo paradoxal; mas ser moderno e rebelde exigia esse mínimo de esforço.



No entanto, a nossa contestação só resistia até o domingo, quando todos assistiam a missa paroquial com medo de que a invenção de Nitzsche não fosse apenas uma obra de ficção; que Deus nos castigasse de verdade. Imaginem, por volta de 1803, antes da Lei áurea, o filósofo nos escravizava, deixava-nos purgando os pecados e fechava o discurso no seu apogeu ao dizer: "Deus está morto.” Imagine a tiazinha carola que se ajoelhava no altar no canto da sala, ouvir tais heresias dos sobrinhos mais queridos. Mas, para nós, desconfiar que Deus estava morto, dito em vários dos seus livros por Nietzsche, era um alento. Na interpretação do texto, os mais eruditos entendiam que a assertiva indicava o poder de nos livrar de valores que nos são impostos - e abrir espaço para o surgimento de um novo tipo de ser humano. Com a nossa erudição “acaiacana”, dentro da compreensão jovem e contestadora, era liberdade total.

De acordo com os textos, tanto o pensamento cristão, existiriam outros mundos com inferno e purgatório. Era mais interessante conciliar a máxima do filósofo com uma de suas frases mais famosas: "O que não me mata me fortalece”. Eramos um bando de super-homens, nos fortalecendo a cada dia, desafiando o sábio com ousadias de jovens. Nietzsche defendia a inexistência em vários sentidos: de Deus, da alma e do sentido da vida. Para ele, o ser humano deveria abandonar as muletas metafísicas, a chamada morte dos ídolos. O filósofo se opunha aos dogmas da sociedade, principalmente ao defender que a verdade era uma ilusão.

lgumas das perguntas comumente associadas à filosofia como "o que somos?", "de onde viemos?", "para onde vamos?", são perguntas da metafísica.



Quando escreveu “Deus está morto”, o filósofo não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir - e sim questionar se ainda era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Se éramos super-homens, o mundo em que vivemos era apenas “aparente”, seríamos um novo tipo de ser humano. Hoje já no crepúsculo da vida, convivendo com a juventude que mais me ensina do que aprendem com o seu mestre, questiono se também se sentem super-homens e acreditam que o que não os mata, os fortalecem. Essa máxima se tornou um dado de realidade; o mundo em que vivemos é apenas “aparente”. O que mata é a fome, a polícia ao prosseguir jovens negros, pobres, homossexuais, transsexuais, mulheres e desiguais do modelo loiro germânico.



Esses, ao sobreviverem, são os verdadeiros super-homens. Será que já conhecem a Lei Áurea? Com certeza ainda esperam por sua promulgação, pela liberdade, mesmo que Nietzsche a tenha formulado 85 anos antes da princesa Izabel. Se a liberdade da alma, no mundo aparente em que vivemos e que nos aprisiona pelas iniquidades, talvez seja lícito depredar os bens públicos, pois esses seriam apenas parte da vida aparente.

Com todas as contradições, no mundo em que vivo, os jovens nunca souberam que Deus está morto e a cada dia, respeitando uma força forte, energética, acima das suas próprias forças, vivem e criam novos valores, a redução das desigualdade, em prosa, verso, música e redes sociais.







*Ex Reitor da UPE, Gestor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco da UPE e professor





