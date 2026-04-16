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SAÚDE Sonhos: veja quais são os 10 mais comuns Psicóloga explica o que significa cada um deles

Não há nada mais comum do que acordar, perceber que teve um sonho estranho e passar o dia inteiro pensando nele. No entanto, para muitos especialistas, os sonhos são algo que quase sempre não apresentam interpretações literais.

É o que Carmen Harra, psicóloga e especialista em sonhos, também defende. Segundo Harra, eles devem ser compreendidos como narrativas simbólicas.

— Essas ilusões mentais muitas vezes refletem desejos ocultos, medos não resolvidos, frustrações reprimidas e o funcionamento silencioso da mente subconsciente. Os sonhos não preveem o futuro, mas podem iluminar o que esperamos, o que tememos e o que talvez estejamos tendo dificuldade em compreender — afirma, em entrevista ao DailyMail.





Veja algumas intepretações que devem ser levadas em consideração, de acordo com Harra:

Dentes caindo

Sonhar com os dentes caindo é muito comum dentre os sonhos mais recorrentes. Como explica a psicóloga, o que para muitas pessoas pode indicar um mau presságio, na verdade pode estar relacionado a preocupações com a aparência, a comunicação ou a forma como os outros o enxergam.

Morte

Os sonhos com morte podem ser assustadores, principalmente quando envolvem entes queridos ou pessoas conhecidas. Para Harra, eles devem ser lidos de uma outra forma:

— Embora intenso, esse sonho geralmente simboliza transformação, transição, fins ou mudanças significativas, mas não a morte literal — analisa.

Traição

Já sonhou que estava sendo traído? De acordo com a psicóloga, a interpretação literal não é certeira.

— Não se preocupe, seu parceiro provavelmente não está sendo infiel, mas sonhar que ele ou ela está traindo significa que você pode estar se sentindo negligenciado(a), abandonado(a) ou inseguro(a) no relacionamento — esclarece.

Chegar atrasado

Outra possibilidade que causa pânico são os sonhos em que se chega atrasado a um evento importante.

— Podem significar que você se sente sobrecarregado ou incapaz de acompanhar as exigências da vida, ou que está atormentado por um sentimento de culpa por não se esforçar mais — indica.

Ser perseguido

Ser perseguido em sonhos também é algo recorrente para uma grande maioria das pessoas, e Harra acredita que existe certa porção de realidade:

— Você pode estar "fugindo" de um problema, emoção ou responsabilidade que ainda não enfrentou na vida desperta — afirma.

Estar preso ou incapaz de se mover

Enquanto estar preso ou incapaz de se mover, segundo Harra, está ligado à pessoa acreditar que tem pouco ou nenhum controle sobre certas circunstâncias.

— Em alguns casos, isso também pode estar relacionado à paralisia do sono, especialmente se ocorrer quando você está adormecendo ou acordando — evidencia.

Estar nu em público

Um sonho que também pode surgir é o de estar nu em público. E a vergonha de ser visto de forma tão íntima, mesmo que seja em um sonho, geralmente causa uma preocupação que se arrasta ao longo do dia.

— A sensação de desproteção está relacionada a esse tipo de sonho — aponta.

Perder algo valioso

Sonhar em perder algo valioso, como um celular, uma carteira e alguma pessoa importante na sua vida é um tema recorrente.

— Isso revela ansiedade relacionada à perda, à identidade ou ao sentimento de desconexão. Ele pode sugerir que você sente que algo importante está se perdendo em sua vida — diz.

Encontrar uma celebridade

A psicóloga explica que apertar a mão de Leonardo DiCaprio ou namorar Kim Kardashian pode indicar uma coisa inesperada:

— Às vezes, a celebridade possui qualidades ou traços que você aspira desenvolver em você mesmo — aponta.

Voar

Algumas pessoas também sonham que estão voando.

— A sensação de voar enquanto se dorme é um símbolo de liberdade, empoderamento e fuga. Se a experiência for prazerosa, ela reflete confiança e desenvolvimento pessoal. Se a sensação for de estresse, pode indicar falta de controle e dificuldades em lidar com situações da vida — propõe.

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