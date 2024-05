Sony alerta empresas de IA para não usarem o conteúdo de seus artistas sem permissão

A- A+

A Sony Music, uma das maiores gravadoras do mundo, advertiu empresas de Inteligência Artificial (IA) e plataformas de streaming de música a não usarem o conteúdo de seus artistas sem permissão explícita.

A Sony, que tem no seu catálogo artistas como Lil Nas X e Celine Dion, enviou cartas para mais de 700 empresas na tentativa de proteger sua propriedade intelectual, que inclui capas de álbuns, metadados, composições musicais e letras, de serem usadas para treinar modelos de IA.

"O uso não autorizado" do conteúdo da Sony no "treinamento, desenvolvimento ou comercialização de sistemas de IA" priva a empresa e seus artistas de controle e compensação por essas obras, de acordo com a carta, obtida pela Bloomberg News.

A violação de direitos autorais tornou-se uma grande questão de batalha para a IA generativa, que está sendo usada para produzir todo tipo de conteúdo, desde texto até imagens e vídeo.

Enquanto atores e escritores de Hollywood entraram em greve no ano passado para proteger sua arte da IA, uma nova safra de startups está produzindo álbuns inteiros de música gerada pela tecnologia, aumentando as preocupações com os meios de subsistência dos artistas e reacendendo tensões com plataformas de streaming.

A Sony, junto com o resto da indústria da música, está correndo para equilibrar o potencial criativo da tecnologia em rápida evolução enquanto protege os direitos dos artistas e seus próprios lucros.

"Apoiamos os artistas e compositores liderando a adoção de novas tecnologias em suporte à sua arte", disse a Sony em comunicado na quinta-feira. "No entanto, essa inovação deve garantir que os direitos dos compositores e artistas de gravação, incluindo direitos autorais, sejam respeitados."

Outra gigante da indústria da música, a Universal tem sido ainda mais assertiva nos últimos meses, indo tão longe a ponto de ter chegado a retirar todo o seu catálogo musical do TikTok e processado a startup de IA Anthropic por publicar letras de músicas sem permissão.

Mas, depois de meses de impasse, a Universal encerrou sua disputa com o TikTok no início deste mês, com um acordo que garantiu o compromisso de ambas as partes de "trabalharem juntas para garantir que o desenvolvimento de IA em toda a indústria da música protegerá a arte humana e a economia que fluem para esses artistas e compositores".

Em muitas jurisdições ao redor do mundo, especialmente na União Europeia, os proprietários de direitos autorais são incentivados a declarar publicamente que seu conteúdo não deve ser usado para mineração de dados e treinamento de IA sem acordos de licenciamento específicos.

Nos Estados Unidos, a indústria da música tem apoiado legislação federal no Congresso que protegeria as vozes e imagens dos artistas contra o uso não autorizado de IA. Em abril, o CEO da Warner Music Group Corp., Robert Kyncl, testemunhou perante um subcomitê do congresso, expressando seu apoio ao "NO FAKES" Act.

- Devemos garantir um sistema robusto de licenciamento de mercado livre para permitir o uso de materiais protegidos por direitos autorais para treinar modelos de IA e forte proteção legal para o uso de conteúdo - disse ele em seu depoimento.

