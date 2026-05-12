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SAÚDE SOP: Síndrome dos ovários policísticos terá novo nome após consenso global; entenda o que muda Condição passará a ser chamada de "síndrome ovariana metabólica poliendócrina" para refletir impactos hormonais e metabólicos além dos ovários

A síndrome dos ovários policísticos (SOP), condição que afeta cerca de 170 milhões de mulheres no mundo, passará a ter um novo nome após um consenso internacional publicado nesta terça-feira na revista científica TheLancet. A partir de agora, a doença será chamada de síndrome ovariana metabólica poliendócrina (SOMP ou PMOS, na sigla em inglês). A mudança busca corrigir o que especialistas classificam como uma "definição imprecisa e limitada" da condição.

O novo termo foi anunciado durante o Congresso Europeu de Endocrinologia, em Praga, após um processo de discussão que durou 14 anos e reuniu mais de 50 organizações médicas e grupos de pacientes de diferentes países.

Segundo os pesquisadores envolvidos, a antiga nomenclatura levava à falsa ideia de que a síndrome era caracterizada apenas pela presença de cistos nos ovários. Na prática, muitas pacientes diagnosticadas com SOP sequer apresentam cistos ovarianos. Além disso, os chamados “cistos” observados em exames costumam ser folículos que não completaram o desenvolvimento, e não cistos patológicos propriamente ditos.

A nova denominação tenta refletir melhor a complexidade da doença. O termo “poliendócrina” destaca o envolvimento de múltiplos hormônios, enquanto “metabólica” chama atenção para alterações associadas à resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Já “ovariana” permanece no nome por causa dos impactos sobre a ovulação e a fertilidade.

Especialistas que redigiram o documento afirmam que a mudança pode ajudar a reduzir atrasos no diagnóstico e ampliar a compreensão sobre os efeitos sistêmicos da condição, que também pode provocar acne, excesso de pelos, queda de cabelo, alterações menstruais e impactos na saúde mental.

De acordo com o consenso publicado no The Lancet, a implementação do novo nome será gradual e deve ocorrer ao longo dos próximos três anos, até ser incorporada oficialmente às diretrizes internacionais previstas para 2028.

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