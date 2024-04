A- A+

CONTROLE ''Soro da verdade'': SP e RIO vão fiscalizar clínicas que fazem tratamento de soroterapia; entenda Fiscalização já teve início em São Paulo, e presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio diz que a investigação desses estabelecimentos está prevista para começar no estado

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) se posicionou contrário ao tratamento de soroterapia, prática que tem viralizado nas redes sociais com promessas milagrosas de embelezamento, rejuvenescimento, ganho de massa muscular e emagrecimento, por meio da infusão intravenosa de soros.

Segundo o presidente desse órgão, o médico Walter Palis, a fiscalização de clínicas que oferecem esse serviço deve começar em breve e acontecer por meio da apuração de denúncias feitas pelo público e pela busca ativa desses estabelecimentos nas redes sociais.

De acordo com Palis, os principais questionamentos a serem feitos dizem respeito ao controle de qualidade dos produtos ofertados, uma vez que as clínicas não disponiblizam informações prévias sobre a composição dos soros e a concentração de seus ingredientes. O médico também alerta sobre a inexistência de comprovação científica dos benefícios proporcionados por esses métodos.

— Reconhecemos que a hidratação indovenosa pode ser indicada em situações médicas, mas que requerem diagnóstico, estudo e consulta ao paciente. No entanto, enxergamos esses tratamentos que têm viralizado como uma estratégia mercadológica que nada tem a ver com a abordagem médica — ele afirma.

Na semana passada, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) também promoveu uma operação de controle nesses estabelecimenotos, nomeada "Soro da Verdade". No total, 16 clínicas analisadas prometiam resultados, 17 não apresentavam o registro no CRM e nenhum estabelecimento informava o RQE, registro de qualificação de especialidade.

— O público leigo pode se iludir e ser enganado pelos tratamentos que são oferecidos. Mas é preciso deixar claro que o milagre não existe na Medicina. Para alcançar resultados fazemos muito estudos, consultas e diagnósticos — Palis esclarece.

Saiba o que é a soroterapia

A terapia endovenosa à base de vitaminas, minerais e aminoácidos consiste em um tratamento criado há alguns anos no exterior e adotado por celebridades como Madonna, Rihanna, Gwyneth Paltrow e Hailey Bieber. No Brasil, a prática tem viralizado nas redes sociais por meio de vídeos postados por influenciadoras de beleza e lifestyle que mostram suas experiências em clínicas de luxo que oferecem esse serviço.

Nesses locais são ofertados "cardápios" com uma ampla gama de soros que prometem desde o aumento da imunidade, melhora do aspecto da pele, potencialização da energia, emagrecimento e até alívios para a depressão e ansiedade. Também são administrados hormônios como testosterona, estradiol, oxandrolona e outros nutrientes, como ferro e a vitamina B12.

Nos estabelecimentos consultados para a realização desta reportagem, o tratamento ofertado necessariamente é antecedido por consultas preliminares com especialistas, cujos valores variam de R$180 a R$850, e pela realização de uma bateria de exames. Após essa etapa inicial, planos de tratamento personalizados seriam formulados com base no método de soroterapia.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o médico Paulo Augusto Miranda, a suplementação intravenosa é um protocolo indicado para situações em que o paciente necessita de absorção de vitaminas e minerais por essa via, como em casos de distúrbios de absorção intestinal ou restrição ingestão oral desses suplementos. No entanto, ele ressalta esse procedimento demanda, obrigatoriamente, a coleta de história clínica, avaliação de exames laboratoriais (que comprovem a necessidade desse tipo de tratamento) e prescrição médica.

— O uso de micronutrientes, administrados muitas vezes em superdoses, para tratamentos voltados para a estética não traz nenhum benefício para a saúde, porque o nosso organismo apresenta padrões próprios para a absorção desses elementos. Essas terapias endovenosas burlam esse mecanismo e não há garantia alguma de melhor eficiência e aproveitamento desses nutrientes. Temos uma capacidade limitada de uso agudo e o o nosso organismo excreta o resto — ele explica.

O endocrinologista também alerta para os riscos desse tratamento que podem estar relacionados ao procedimento de infusão intravenosa, como sangramentos, inchaços, inflamações e reações alérgicas. Ocorrências mais graves, no entanto, também podem ser desencadeadas pela superdosagem e pela incapacidade do organismo de processar o excesso de nutrientes, ocasionando intoxicações e infecções sistêmicas.

Esse foi o caso do deputado estadual Carlos Alexandre (PL- SE), conhecido como Pato Maravilha. Em entrevista ao Fantástico exibida no último domingo, o parlamentar relatou que buscou a soroterapia para obter mais energia e solucionar sua sensação de cansaço constante. Depois da segunda sessão, o deputado sentiu um desconforto, mas o médico insistiu que ele seguisse o tratamento.

Carlos Alexandre foi hospitalizado em Aracaju (SE) após sentir uma forte dor no estômago e na cabeça. Diante da piora de seu estado de saúde, ele precisou de uma transferência de emergência, por UTI aérea, para São Paulo. A equipe médica constatou que uma intoxicação por cromo, mineral que pode ser encontrado nos soros terapêuticos, tinha afetado vários órgãos.

Veja também

ARBOVIROSE Brasil já tem mais de 3 milhões de casos de dengue em 2024