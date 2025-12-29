A- A+

SAÚDE Sorrir melhora imunidade e função cardiovascular e ainda queima calorias, diz estudo Prática também é exercício aeróbico, aumenta a circulação e reduz a pressão arterial

Um estudo fundamental no campo da gelotologia (a ciência que estuda o riso), conduzido pelo psiquiatra William F. Fry, da Universidade de Stanford, demonstrou os benefícios do riso para o sistema imunológico. Fry observou que rir enquanto se assiste a comédias aumentava o número de células imunológicas no sangue.

Essa descoberta pioneira foi corroborada por inúmeros estudos. Especialistas como o cardiologista Michael Miller, da Universidade da Pensilvânia, recomendam rir bastante várias vezes por semana, equiparando o riso a um exercício físico para a saúde do coração e o bem-estar geral. O riso funciona como um exercício aeróbico, queimando calorias e melhorando a função cardiovascular ao aumentar a circulação e reduzir a pressão arterial.





Benefícios comprovados da terapia do riso e do humor

Reforço do sistema imunológico: aumenta as células de defesa do organismo.

Alívio da dor: a liberação de endorfinas (os hormônios do bem-estar) proporciona um efeito analgésico natural. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine documentou suas propriedades anestésicas.

Controle da glicose: pesquisas como a de Takashi Hayashi mostram que o riso reduz os níveis de glicose em pacientes com diabetes.

Redução do estresse: diminui hormônios como o cortisol e a adrenalina, promovendo a homeostase corporal.

Melhora da saúde emocional: os neurônios-espelho promovem o riso contagioso, melhorando o humor e fortalecendo os laços sociais.

Organizações como a Universidade de Oxford e especialistas como Sophie Scott (University College London) apoiam a ideia de que o riso genuíno é um remédio poderoso. Seu impacto foi até mesmo quantificado: rir 100 vezes equivale a 15 minutos de ciclismo, de acordo com um estudo publicado no International Journal of Obesity.

Incorporar o humor e o riso espontâneo à sua rotina é uma terapia complementar válida e eficaz. Como regra geral, sugere-se combiná-la com exercícios físicos diários para um equilíbrio ideal entre a saúde emocional e física, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Veja também