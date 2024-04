A- A+

HABITAÇÃO Sorteio dos apartamentos dos habitacionais Vila Brasil I e II é realizado pela Prefeitura do Recife Realizada na noite desta quarta-feira (17), a dinâmica priorizou idosos e pessoas com deficiência. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente

O sorteio dos 448 apartamentos dos conjuntos habitacionais Vila Brasil I e II, no bairro de Joana Bezerra, foi realizado na noite desta quarta-feira (17) pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab).



Idosos e pessoas com deficiência tiveram prioridade na dinâmica e foram contemplados com os imóveis nos andares inferiores dos residenciais. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente.

Localizada no bairro de Joana Bezerra, a comunidade do Papelão foi a área em vulnerabilidade social selecionada para ser atendida. Os habitacionais receberam recursos do Governo Federal e da Prefeitura do Recife, totalizando R$ 38,6 milhões em investimentos. O sorteio manteve o convívio social da vizinhança da comunidade, onde os moradores que serão contemplados residem atualmente.

Após a mudança das famílias para os Vila Brasil I e II, o local vai passar por ações de urbanização do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (Promorar).

“A nossa espera está chegando ao fim. Meus filhos vão crescer no nosso cantinho, com um espaço seguro para brincar e crescer. Não vejo a hora de fazer a mudança e estar no meu apartamento”, festejou a moradora Monalisa Mendes.

Moradia digna

O secretário executivo de Habitação do Recife, Felipe Cury, agradeceu os investimentos nas moradias e a conclusão do processo de construção dos habitacionais.

“Acompanho a luta dessas famílias por moradia digna há anos. Estou muito grato em fazer parte deste processo. As famílias vão para os habitacionais desfrutar do máximo de conforto e dignidade que merecem. Agradeço ao prefeito João Campos, por assegurar a entrega dessas 448 unidades habitacionais, e ao presidente Lula, por investir maciçamente em habitação de interesse social”, declarou o secretário.

As obras dos conjuntos habitacionais Vila Brasil I e II foram conduzidas pela Sehab e o Governo Federal. Os apartamentos possuem 44,5 metros quadrados e contam com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e banheiro. O Vila Brasil I vai ter uma quadra poliesportiva.

“Estou indo com a minha família para um apartamento novinho em folha, com todo o conforto que a gente merece. Feliz demais em saber que vou morar no Vila Brasil II, bloco C, apartamento 306”, comemorou a moradora Pâmela Marques.

