SAÚDE "Sou bipolar": cresce tendência de jovens se autodiagnosticarem com ajuda da IA Psiquiatras alertam para risco de transformar angústia em transtorno

Uma tendência tem chamado a atenção de psiquiatras infantojuvenis: adolescentes chegam aos consultórios afirmando ter transtornos como bipolaridade, TDAH ou transtorno de personalidade borderline — muitas vezes com base em pesquisas na internet ou em respostas geradas por inteligência artificial.

A psiquiatra Silvia Ongini relata que o fenômeno tem se tornado cada vez mais frequente. Segundo ela, muitos jovens transformam angústias típicas da idade em rótulos médicos.

— Estou cansada de ouvir: “Sou bipolar”, “Sou borderline” ou “Tenho TDAH”, sem que haja um diagnóstico médico formal. Vejo muitos adolescentes tentando explicar a própria identidade por meio de uma patologia — afirma.

Angústia vira rótulo

Especialistas destacam que o autodiagnóstico não é totalmente novo — antes, jovens buscavam respostas em livros ou revistas. A diferença é que hoje redes sociais e ferramentas de IA tornaram esse processo instantâneo e amplamente difundido.





Para Ongini, há um risco de “patologização” da adolescência. Em vez de vivenciar a angústia existencial própria da fase, muitos adolescentes a enquadram como transtorno psiquiátrico.

— Se pesquisam sobre angústia na internet, frequentemente encontram respostas como ansiedade, depressão ou bipolaridade — explica.

Ao mesmo tempo, ela reconhece que há um aumento real de transtornos mentais entre jovens, além de casos ainda subdiagnosticados.

IA como “segunda opinião”

O psiquiatra Pedro Kestelman, presidente da Associação Argentina de Psiquiatria Infantojuvenil, relata que adolescentes frequentemente checam com a IA aquilo que ouvem no consultório.

Ele conta o caso de um paciente de 13 anos que, após receber explicações médicas, abriu o chat de IA para confirmar as informações.

— A IA respondeu de forma parecida com o que eu disse, e ele ficou satisfeito — relata.

Kestelman ressalta, porém, que diagnósticos feitos por questionários automatizados precisam ser contextualizados por uma avaliação clínica ampla.

Pode haver lado positivo

A psiquiatra Juana Poulisis, especialista em transtornos alimentares, vê um aspecto construtivo na tendência. Para ela, o fato de adolescentes chegarem informados pode facilitar o início do tratamento — desde que a IA seja usada como ferramenta preliminar, não como verdade definitiva.

— Hoje os adolescentes estão muito informados. Isso é positivo. O médico vai refinar o diagnóstico — afirma.

Ela alerta, contudo, para o risco de popularização de certos rótulos, como ansiedade e déficit de atenção. É preciso diferenciar sintoma de transtorno clínico que exige tratamento específico.

Busca por identidade

Para Ongini, há também uma dimensão simbólica no fenômeno. Se antes adolescentes buscavam identidade em tribos urbanas, música ou estilo, hoje parte dessa identificação passa pelo “o que eu tenho”.

— Estão buscando o “quem sou eu” no “o que eu sofro”. Quando a identidade se constrói apenas a partir do sofrimento, isso pode se tornar problemático — avalia.

A psiquiatra observa ainda que pais também chegam com autodiagnósticos feitos após buscas online, enquanto outros casos — como atrasos importantes de linguagem — passam despercebidos.

