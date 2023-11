"Sou pobre, mas fui bem criada", diz porta-bandeira lendária da Portela após sofrer racismo

A- A+

A lendária porta-bandeira da Portela Vilma Nascimento deu detalhes sobre a abordagem racista que sofreu por uma segurança de uma loja no aeroporto de Brasília. "Cheguei a perguntar 'querem que eu fique nua?' Eu fico", perguntou a baluarte à funcionária que a abordou enquanto retirava os pertences da bolsa. O caso aconteceu na última terça-feira. Vilma estava acompanhada da filha, Danielle Nascimento, que filmou toda ação. Indignada, ela afirmou que a mãe não acreditava estar passando por isso após receber, no Congresso Nacional, homenagens pelo Dia da Consciência Negra.

"Foi muito bonita a homenagem. Eu me senti orgulhosa. Tenho orgulho de ser negra. O meu avô era escravo. A minha avó era índia. Sou pobre, mas fui bem criada. A Danielle é formada em Direito e a minha outra filha é bióloga. Isso é um exemplo. É um exemplo no mundo do samba" orgulhou-se antes de detalhar, no programa "Encontro", da TV Globo, nesta sexta-feira, a cena da abordagem:

"Quando nós chegamos no aeroporto para vir embora, a Danielle quis comprar uma lembrança para o marido e o filho dela. Fiquei olhando os perfumes. Sou considerada no mundo do samba como a "cheirosa". Estava olhando os perfumes e o vendedor me acompanhando. Não sou obrigada a comprar porque entrei na loja. Quando Danielle acabou de comprar, pagamos e saímos. Não paguei nada porque não comprei nada. Quando voltamos, passei pela loja e a segurança me abordou para entrar. Nunca imaginei que fosse passar por isso na vida. Eu, com 85 anos, nunca pensei passar por isso. Minha vontade era de quebrar a loja toda. Chamaram o meu nome e o nome dela. Era a última chamada para o embarque. Quando subi na esteira, quase caí porque minha perna não obedecia mais de tanto que corri" desabafou a ex-porta-bandeira.

A histórica porta-bandeira da Portela viajou à capital federal para ser homenageada pelo Dia da Consciência Negra. No aeroporto, a funcionária acusava dona Vilma de ter furtado objetos do estabelecimento. Pelo rádio, a fiscal da loja recebeu instruções de revistar as bolsas.

"Ela primeiro me abordou porque achou que eu tinha pegado um produto na loja sem pagar. No caminho eu escutei alguém falar pelo rádio "não leva essa não, vasculha a bolsa da senhora". Eu gelei naquela hora. Liguei o modo proteger a mãe" afirmou Danielle.

Durante a entrevista, Vilma condenou a atitude racista da segurança, que foi afastada de suas funções, e afirmou que a atitude da loja foi "de araque porque depois volta a trabalhar".

A ação foi filmada por Danielle, que está com a tristeza marcada na memória: “Me senti impotente. Só queria provar a inocência da minha mãe”. Após as imagens viralizarem, a funcionária foi afastada pela loja, que pediu desculpas “pelo lamentável incidente”.

Homenagem

No Dia da Consciência Negra, a artista do samba compartilhou em suas redes sociais uma homenagem repleta de representatividade. “São 85 anos bem vividos, é uma alegria e honra enorme ser reconhecida a nível nacional. Faz ter a certeza de poder olhar para trás e ver que todo empenho e dedicação valeram a pena”.

Leia o relato de Danielle ao Globo:

Estávamos voltando de uma linda homenagem do dia da Consciência Negra na Câmara de Deputados, em Brasília. Minha mãe foi homenageada, dançou, foi ressaltada. Quando chegamos no aeroporto quis comprar algo para meu marido e filho no Duty Free porque eles queriam um chocolate. Nós olhamos alguns produtos, minha mãe olhou vários perfumes, mas decidimos só levar os doces.

Saímos da loja e fomos procurar uma lanchonete que vendesse um refrigerante zero, porque minha mãe é diabética. Viramos para a direita para ir às que estavam do lado direito do corredor, mas nenhuma tinha. Decidimos dar meia volta e procurar nas lanchonetes do fundo do corredor. Então, ao passar em frente à loja da Duty Free, uma fiscal saiu e me abordou no corredor mesmo pedindo para eu acompanhá-la. Me disseram, a princípio, que peguei produto sem pagar.

Ali começou a humilhação. Entramos na loja de novo como se fossemos criminosas, com ela nos escoltando. Clientes e funcionários, até de outras lojas, começaram a nos olhar. Minha mãe entrou comigo sem entender o que estava acontecendo. Então escutei no rádio alguém falando “revista a bolsa que está com a senhora”. Expliquei para minha mãe que estavam querendo a revistar e pedi pra ela mostrar a bolsa: “estão acusando a gente de ter pegado um produto sem pagar”, disse a ela. Ainda coloquei meu celular para gravar porque fiquei com medo: eu queria provar que não tinha nada.

Minha mãe é mais nervosa e perguntava como iria pagar se não comprou nada. Ela estava revoltada e Eu tentei me controlar ao máximo. A gente é vítima, mas de vítima para virar culpado e ainda se ferrar é um pulo. Depois que ela esvaziou a bolsa, perguntei pelo que estavam nos acusando de pegar. A fiscal então me olhou com um olhar de desprezo e repetiu: “só estou fazendo meu trabalho, senhora”.

Mesmo após ela tirar tudo da bolsa, ouvi no rádio: “vê em tudo, em outras coisas”. Aí eu retruquei. Depois dela ter mostrado tudo, eu queria que chamassem a polícia. Perguntei ainda do porquê estarem nos tratando daquele jeito, se era pela nossa cor.

Eu me senti um nada. Perguntava à fiscal o que vocês estão acusando a gente de ter pegado “O que você achou que estava na bolsa da minha mãe?”. Me senti discriminada porque ela não me tratou como uma pessoa, não me tratou com respeito.

A hora estava passando e não sei se chamaram a polícia. Com medo de perder o voo e ainda perdemos as passagens, fui correndo em direção ao portão — que era o último. Ouvindo a última chamada com nossos nomes, corri na frente da minha mãe, que estava com muitas dores, após ter caído no dia anterior, e andava devagar. Chorando de soluçar, pedi desculpas para a atendente, que acredito até ter achado que eu estava assim por medo de perder o voo. Entramos e o avião estava lotado e foi outra vergonha chegar na aeronave chorando.

Nunca imaginamos passar por isso. Ainda mais na semana da Consciência Negra em que minha mãe foi homenageada. Tentei me manter equilibrada, mas desabei. Senti uma impotência gigantesca na hora. Ser tratado assim é humilhante, revoltante. É um sentimento de desvalorização de você como pessoa e ser humano. Ainda mais por ser minha mãe. Eu só queria provar a inocência dela. Ela não merecia passar por isso.

Nasci em uma família com certo privilégio. Mas dentro dele, minha mãe me preparava para o mundo. Quando era pequena, estudei num colégio em que era a única negra da escola. E lá os coleguinhas falavam que eu era uma negra de alma branca. Mas meus pais sempre me ensinaram a me aceitar. Já mais velha passei por outras situações. Uma vez, no Mercadão (de Madureira) uma vendedora me disse não ter um produto que descobri estar no estoque porque a marca era cara. Outra vez foi com meu filho, que tem a pele clara. Eu o apresentei como meu filho a uma mulher que teimou três vezes dizendo que eu não era a mãe.

Lamento a gente ter passado por isso. Espero que o que aconteceu conosco sirva de exemplo. Infelizmente sei que não será o último, mas que seja um dos últimos. Nenhum ser humano merece passar por isso.

Leia a nota da Dufry na íntegra:

"A Dufry Brasil, uma empresa do Grupo Avolta, pede publicamente desculpas pelo lamentável incidente ocorrido na loja do aeroporto de Brasília. A abordagem feita pela fiscal de segurança da loja está absolutamente fora do nosso padrão.

Em razão da falha nos procedimentos, a profissional foi afastada de suas funções.

Este tipo de abordagem não reflete as políticas e valores da empresa. A Dufry está reforçando todos os seus procedimentos internos e treinamentos, em linha com as suas políticas, para impedir que situações assim se repitam."

