ESPAÇO Nave Soyuz pousa após missão recorde à Estação Espacial Internacional Cápsula da espaçonave Soyuz MS-25 com o cosmonauta russo Oleg Kononenko, seu companheiro Nikolai Chub e a astronauta americana Tracy Dyson pousou às 16h59, horário local (08h59 no horário de Brasília)

Dois cosmonautas russos e um astronauta americano da Nasa pousaram nesta segunda-feira (23) no Cazaquistão depois de uma missão recorde a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), segundo a agência russa Roscosmos.

A cápsula da espaçonave Soyuz MS-25 com o cosmonauta russo Oleg Kononenko, seu companheiro Nikolai Chub e a astronauta americana Tracy Dyson pousou às 16h59, horário local (08h59 no horário de Brasília), nas estepes do imenso país da Ásia Central.

Os cosmonautas Kononenko e Chub passaram 347 dias no espaço, a missão mais longa a bordo da ISS, e Dyson decolou no final de março de 2024.

O recorde absoluto da estadia mais longa no espaço ainda pertence ao russo Valeri Poliakov, que passou 438 dias a bordo da antiga estação espacial "Mir" entre 1994 e 1995.

Depois desta, em sua quinta viagem ao espaço, Oleg Kononenko, de 60 anos, já acumula 1.111 dias em órbita, o que também é um recorde.

No final de março, como parte das sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, os países ocidentais encerraram a sua colaboração com a agência espacial russa Roscosmos, mas as naves Soyuz continuam sendo um dos poucos meios de transporte da tripulação para a ISS.

O setor espacial russo sofreu anos de subfinanciamento, escândalos de corrupção e vários fracassos, como a perda da sonda lunar Luna-25 em agosto de 2023.

Problemas que, no entanto, não minaram as ambições da Rússia, que pretende construir a sua própria estação orbital para substituir uma envelhecida ISS e retomar as missões à Lua.

