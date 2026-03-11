A- A+

SAÚDE SP confirma primeiro caso de sarampo em 2026 Caso é de menina de 6 meses e que esteve na Bolívia em janeiro deste ano; saiba quem deve se vacinar

O estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou o primeiro caso de sarampo em 2026. O diagnóstico é de uma criança de 6 meses, do sexo feminino, sem histórico de vacinação e com registro de deslocamento para a Bolívia em janeiro deste ano. A detecção ocorreu em fevereiro.

Em 2025, explicou a pasta, foram registrados dois casos importados da doença no estado. No documento encaminhado à imprensa, a secretaria ressalta que "monitora continuamente o cenário epidemiológico do sarampo e reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção".





Além disso, o governo atualizou quem deve se vacinar contra o sarampo:

Crianças: a vacinação contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

Pessoas de 5 até 29 anos devem tomar duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A pessoa que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral será considerada vacinada;

Pessoas de 30 a 59 anos de idade devem tomar uma dose da vacina. A pessoa que comprovar 1 dose da tríplice viral será considerada vacinada;

Trabalhadores da saúde: Devem receber 2 doses de tríplice viral, a depender da situação vacinal encontrada, independentemente da idade. Considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 2 doses da tríplice viral.

