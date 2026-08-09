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Saúde SP confirma segundo caso de gripe aviária do ano em ave encontrada no Ibirapuera Doença foi identificada em uma ave silvestre encontrada no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) confirmou na sexta-feira, 7, o segundo caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) registrado no Estado em 2026.

A doença foi identificada em uma ave silvestre encontrada no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A IAAP é uma forma de gripe aviária que provoca doença grave e alta mortalidade em aves.



O vírus foi identificado em uma irerê (Dendrocygna viduata), espécie de marreco encontrada na África tropical, nas Antilhas e na América do Sul. Segundo a pasta, a ave não era habitante do parque e o episódio é considerado isolado, sem relação com granjas comerciais ou com a produção de alimentos.



A confirmação foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, após a Diretoria de Defesa Agropecuária isolar a ave, realizar o exame clínico e coletar amostras.

A secretaria afirmou que não existem estabelecimentos avícolas comerciais em um raio de dez quilômetros do local onde a ave foi encontrada.

A Defesa Agropecuária também informou que equipes do órgão farão ações de vigilância epidemiológica na região para identificar possíveis mortes de aves ou animais com sintomas compatíveis com a doença. Moradores também receberão orientações sanitárias.



Por se tratar de um caso em ave silvestre, não haverá embargo às exportações de carnes e ovos nem alteração do status sanitário de São Paulo e do Brasil perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), de acordo com o governo de São Paulo.

A SAA também afirmou que o episódio não afeta a produção avícola e que o consumo de carne de aves e ovos permanece seguro.



A Secretaria de Estado da Saúde acompanha o caso em conjunto com as pastas de Agricultura e de Meio Ambiente. Segundo o governo, as pessoas envolvidas na notificação da ocorrência estão sendo monitoradas. Até o momento, São Paulo não registrou casos de gripe aviária em humanos.



O primeiro caso da doença no Estado neste ano havia sido confirmado em 15 de julho, também em uma irerê. A ave tinha sido resgatada em uma área urbana e encaminhada ao zoológico de Guaíra, na região de Barretos.



Na ocasião, a Defesa Agropecuária interditou o trânsito de animais no zoológico e iniciou ações de vigilância em três granjas localizadas em um raio de dez quilômetros. Duas delas estavam em período de vazio sanitário e não mantinham aves em suas instalações.



A gripe aviária de alta patogenicidade pode provocar doença grave e alta mortalidade em aves. Em humanos, a infecção ocorre principalmente pelo contato direto com animais contaminados.

A orientação das autoridades sanitárias é não tocar em aves mortas ou que apresentem sinais da doença e comunicar imediatamente a Defesa Agropecuária.

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