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ebola SP descarta segundo caso suspeito de ebola Caso foi notificado na quarta-feira (10), após mulher que retornou de viagem apresentar febre e diarreia

A Secretaria Estadual de Saúde descartou nesta sexta-feira (12) o segundo caso suspeito de vírus Ebola que foi registrado neste ano no estado de São Paulo. O teste, feito por meio do Instituto Adolfo Lutz, incluiu análises de biologia molecular realizadas em duas amostras coletadas em períodos diferentes.

A paciente é uma brasileira de 31 anos e o caso foi notificado na quarta-feira (10). A mulher havia retornado recentemente de uma viagem para a República Democrática do Congo e apresentou febre e diarreia. Ela foi transferida de um hospital particular da capital para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde permanece internada, recebendo tratamento para gastroenterocolite aguda.

Essa é a segunda suspeita de Ebola em SP. No dia 1 de junho, foi descartado o primeiro caso investigado para Ebola neste ano. A identificação foi feita em um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo (RDC). O paciente segue internado no Emílio Ribas, com evolução positiva. A doença que o levou ao centro de saúde foi um caso de meningite meningocócica.

Antes de chegar ao Emílio Ribas, o paciente foi abrigado em um Centro de Acolhimento ligado à prefeitura de SP. O lugar passou por quimioprofilaxia, com antibióticos, e vacinação coletiva para meningite, como o GLOBO mostrou.

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