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JUSTIÇA SP: DJ Dani Brasil é preso após atropelar, arrastar e matar homem em situação de rua com BMW DJ estava fugindo de uma abordagem policial no momento do atropelamento

O DJ conhecido como Dani Brasil, que tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 9, após atropelar e matar um homem em situação de rua ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar. O Estadão entrou em contato com a defesa do DJ e aguarda retorno.

De acordo com a PM, por volta das 6h10, os policiais tentaram abordá-lo na Avenida Padre José Maria, em Santo Amaro, na zona sul. Ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

Durante a fuga, ele entrou na contramão e atropelou um homem que dormia na calçada embaixo da linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista. O DJ arrastou a vítima até entrar com o carro no Centro Esportivo Santo Amaro, na rua Humboldt.

Ainda de acordo com a PM, após o atropelamento, ele abandonou o veiculo, fugiu a pé, pulou a grade da piscina e entrou dentro da piscina, a princípio querendo se esconder, mas foi localizado pelos policiais e levado para o 11° DP.

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