SP está entre as 20 melhores cidades do mundo para viver, trabalhar e visitar; veja ranking

A cidade de São Paulo foi eleita uma das 20 melhores do mundo em 2026 para se viver, trabalhar e visitar, segundo relatório da Resonance, consultoria especializada em pesquisas e informações para subsidiar empresas e governos. O levantamento considerou mais de 400 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes e elencou as melhores ao considerar aspectos como prosperidade, cultura, lazer e mídia social.

A capital paulista figurou na 18.ª posição do ranking, com destaques à vida noturna e ao avanço no mercado de investimentos O Rio de Janeiro ficou no 42.º lugar. São as duas únicas cidades brasileiras na lista.

A cada edição, o relatório World's Best Cities avalia centenas de destinos globais. O objetivo é identificar quais lugares estão influenciando a forma como se vive, trabalha e explora.

O ranking da Resonance considera centenas de fatores, como conectividade aeroportuária, níveis educacionais, cultura, vida noturna e indicadores de mídia social. As análises são combinadas com respostas de mais de 21 mil pessoas em 30 países.

A Resonance, então, classifica as cidades pelo chamado Place Power Score, que considera três pilares: habitabilidade, atratividade e prosperidade.

Habitabilidade inclui métricas como qualidade do ar, mobilidade, saúde e padrão de vida.

Atratividade leva em conta métricas como popularidade no Google Trends, número de vídeos no TikTok, vida noturna, museus e outros fatores.

Prosperidade inclui o número de grandes empresas, produção econômica, ecossistema de negócios, taxa de desemprego e outros indicadores.

Segundo a Resonance, a metodologia foi atualizada para capturar essa renovação urbana. O relatório também passou a integrar dados de plataformas como Weibo e Xiaohongshu, ampliando a cobertura global e incluindo perspectivas locais.

O relatório World's Best Cities é publicado em um momento de retomada do turismo internacional e de mudanças no modo como as pessoas escolhem onde morar, impulsionadas pelo trabalho remoto. Para indivíduos e empresas, os resultados apontam quais destinos estão em expansão e por quais razões.

Noites e restaurantes badalados

"São Paulo está de volta com todo o seu brilho neon, e o momento agora abrange noites badaladas, novos restaurantes, lojas de luxo e um horizonte vibrante", dizem os organizadores.

A capital paulista avança no ranking global das cidades mais amadas "graças à sua famosa vida noturna agitada e considerada a melhor do mundo (Vila Madalena e Baixo Augusta estão sempre lotados), uma enxurrada de posts no Instagram que alcançam o 1.º lugar, mostrando corredores culturais revitalizados, e uma cena gastronômica que permanece entre as 5 melhores do mundo."

A Resonance cita que o retorno do Guia Michelin ao Brasil trouxe de volta ícones como D.O.M., Maní e Evvai, enquanto 2025 traz novos restaurantes comandados por chefs renomados em Pinheiros e Jardins. "As compras também estão entre as 3 melhores do mundo, com a linha de luxo da Oscar Freire expandindo suas lojas principais e os shoppings JK Iguatemi/Cidade Jardim continuando a atrair marcas internacionais."

A publicação cita ainda o dinamismo do que chama de reinvenção urbana. "A revitalização plurianual do Anhembi (nova arena, hotel e centro de convenções modernizados até 2027) fortalece um mercado de eventos já consolidados pela São Paulo Expo. Ao longo do Rio Pinheiros, parques lineares e ciclovias continuam a ser construídos, impulsionando o fluxo de pessoas nos fins de semana para a orla, galerias de arte e casas noturnas."

Faz menção ainda à expansão dos setores de computação em nuvem e fintechs em torno da Faria Lima, sinalizando um "apetite contínuo por investimento estrangeiro direto, com a nova capacidade de data centers surgindo nos últimos anos e florescendo neste exato momento."

Pelo 11.º ano consecutivo, Londres foi considerada a melhor cidade do mundo. A cidade recebeu nota 2 em prosperidade, 2 em atratividade e 3 em habitabilidade. Entre outros destaques, ocupa o 1.º lugar em aeroportos e em grandes empresas. O ranking aponta que Nova York ultrapassou Paris e ficou em segundo lugar, agora seguida pela capital francesa.

As 20 melhores cidades do mundo:

Londres, Inglaterra Nova York, EUA Paris, França Tóquio, Japão Madri, Espanha Singapura; Singapura Roma, Itália Dubai, Emirados Árabes Unidos Berlim, Alemanha Barcelona, Espanha Sydney, Austrália Los Angeles, EUA Seul, Coreia do Sul Amsterdã, Países Baixos Xangai, China Pequim, China Toronto, Canadá São Paulo, Brasil Hong Kong, China Istambul, Turquia





