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INVESTIGAÇÃO

SP investiga caso suspeito de Ebola em paciente que esteve na República Democrática do Congo

Homem esteve no país, onde há um surto da doença e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas

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Surto de ebola na ÁfricaSurto de ebola na África - Foto: Jospin Mwisha/AFP

A secretaria de Saúde de São Paulo identificou um caso suspeito de Ebola na capital paulista. O paciente esteve na República Democrática do Congo (RDC) e tem febre como sintoma compatível à infecção. Ele está internado Instituto de Infectologia Emílio Ribas, sob o protocolo de biossegurança previsto para casos do tipo.

O homem de 37 anos esteve na RDC há cerca de 10 dias, um prazo que ainda está dentro do tempo de incubação da doença. Ele é testado para uma série de outras doenças como málaria, por exemplo.

As amostras do paciente seguirão para análise específica. Nenhum exame apontou que ele tenha ebola, o caso é tratado como suspeito.

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Na semana passada, a Secretaria de Saúde de SP atualizou um documento que deu orientações sobre o atual surto de Ebola em curso na RDC. O documento fixou "medidas de vigilância, definição de caso, notificação imediata, isolamento, manejo inicial, fluxos assistenciais e investigação laboratorial no estado", informou o governo.

O Emilio Ribas chegou a receber 3 casos suspeitos de Ebola em 2014, mas todos foram descartados. O Instituto Adolfo Lutz será responsável pela investigação laboratorial do caso.

A Secretaria de Saúde de SP informou, ainda, que mantém "risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo", isso considerando a dificuldade de transmissão e a inexistencia de "voos diretos entre a região afetada e a América do Sul".

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