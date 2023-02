SP: Ministra e governador sobrevoam áreas atingidas por deslizamentos

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fizeram, nesta quarta-feira (22), um sobrevoo para avaliar as áreas afetadas por deslizamentos de terra no Litoral Norte. Secretários do Governo de São Paulo e técnicos acompanharam os gestores.

Após o sobrevoo, a comitiva liderada pelo governador visitou um abrigo instalado no Instituto Verdescola, na Praia Barra do Sahy, município de São Sebastião. Foi instalado abrigo no local para receber desabrigados.

O município de São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo, principalmente na região da Costa Sul, foi o mais afetado pelos temporais que atingiram a região entre o sábado (18) e o domingo (19).

Houve deslizamentos de encostas, alagamentos e bairros isolados devido à interdição de vias de acesso. Até o momento, 48 pessoas foram encontradas mortas em São Sebastião; 1.730 estão desalojadas e 766 desabrigados em todo Estado.

