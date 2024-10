SP teve setembro com chuvas abaixo e temperaturas acima da previsão

A- A+

No mês de setembro, a cidade de São Paulo teve chuvas abaixo do previsto, enquanto as temperaturas ficaram acima do esperado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, setembro terminou com chuvas 76,9% abaixo da expectativa na capital paulista, com uma média de 15,8 milímetros (mm) de chuva, enquanto o esperado para todo o mês seria em torno de 68,5 mm.

Já em relação à temperatura, o esperado para o mês era de mínima em torno de 15,2 graus Celsius (ºC) e máxima de 25,9ºC, mas o constatado em setembro deste ano foi de mínima em torno de 16,4ºC e máxima de 29ºC.

Desde esta segunda-feira (30), a Defesa Civil Municipal mantém toda a capital paulista em estado de atenção para altas temperaturas. Segundo o CGE, estas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes e favorecem a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.

A recomendação é para que a população paulistana mantenha-se bem hidratada, proteja-se do sol, mantenha os ambientes internos úmidos por meio de vaporizadores, recipientes com água ou toalhas molhadas e evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h.

Outubro

Para outubro são esperados 112,7 mm de chuva na cidade, com temperatura média mínima de 16,6ºC e máxima de 26,3ºC.

Segundo o CGE, entre o fim da tarde e o decorrer da noite de desta quarta-feira (2) deve se aproximar uma frente fria de São Paulo, que deve aumentar a nebulosidade e causar algumas rajadas de vento.



No entanto, não há previsão de chuva para a Grande São Paulo. Na quinta-feira (3), a propagação da frente fria pelo litoral paulista pode causar muita nebulosidade e chuvas isoladas. Estas condições devem amenizar o calor e o tempo seco dos últimos dias.

