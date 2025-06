Spa de brasileiro em Massachusetts associado a 10 casos de botulismo após aplicação de botox

A- A+

Ao menos dez pessoas desenvolveram botulismo iatrogênico após passarem pelo procedimento de aplicação de botox em uma clínica em Massachusetts, nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Saúde Pública local. Os casos foram associados ao spa Rodrigo Beauty, dirigido por um brasileiro, Rodrigo Siqueira.

"O reconhecimento e o tratamento precoces podem melhorar significativamente os resultados", afirma o departamento, em comunicado.

O que é botulismo iatrogênico?

O botulismo é uma doença causada pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Já o botulismo iatrogênico se desenvolve por conta da injeção de toxina botulínica (Botox) em grandes quantidades.

Sintomas do botulismo iatrogênico

De acordo com a Mayo Clinic, os principais sintomas do botulismo iatrogênico são:

Dor de cabeça,

Paralisia facial; e

Fraqueza muscular.

Em casos mais graves, a pessoa acometida pode sofrer fraqueza muscular progressiva.

