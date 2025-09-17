Space Week Nordeste chega ao Recife com programação gratuita e paga; confira
Evento acontece neste final de semana no Shopping RioMar Recife
A Space Week Nordeste acontece neste final de semana no shopping RioMar Recife, com acesso gratuito. No sábado e no domingo, haverá palestras de astronautas e cientistas, planetário e outras atividades que fazem parte da agenda do Congresso Internacional de Ciências Espaciais.
O evento acontecerá no Piso L3 do shopping, localizado no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, e as inscrições podem ser feitas de forma gratuita no App do RioMar Recife.
Com o tema “Expandindo horizontes no setor espacial”, a 4ª edição do evento também conta com atividades até esta sexta (19), no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, região central da cidade. No Cais do Sertão, é necessário fazer inscrição através do site spaceweeknordeste.com, e a entrada custa a partir de R$ 50. Antes do Recife, a Space Week Nordeste passou por capitais como Fortaleza (CE) e São Luiz (M).
Leia também
• No Recife, evento reúne especialistas do Brasil e do mundo para discutir o futuro da educação
• Space Week Nordeste: evento de ciência espacial chega ao Recife neste mês; saiba como se inscrever
O evento reúne estudantes, especialistas, pesquisadores e entusiastas da ciência para atividades com palestrantes brasileiros e de outros cinco países, com uma agenda que inclui palestras e mesasredondas ligadas à inovação no setor espacial.
O evento é realizado pelo Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), com correalização da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco e apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Programação da Space Week Nordeste – Cais do Sertão
Quarta-feira (17)
09h – 10h Minicurso 1 – O espaço e a Inovação no ensino de Ciências – Rosa Duran – Nuclio
09h – 10h Minicurso 3 – Desenvolvimento de CubeSats e NanoSatélites: Da Concepção ao Lançamento – Lazaro Camargo e Walter Abrahão (INPE)
09h – 10h Minicurso 4 – Estudando a dinâmica dos objetos naturais e artificiais do Sistema Solar – Silvia Maria Giuliatti Winter – UNESP
09h – 10h Palestra – Agricultura espacial – como plantar no espaço pode salvar nossa vida na Terra – Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil)
10h – 10h30 Intervalo
10h30 – 11h30 Palestra – Defesa Planetária: Monitoramento e Mitigação de Asteroides – Othon Winter (Unesp)
11h30-12h30 Palestra – A engenharia das missões espaciais – Antonio Fernando B. de Almeida Prado (Inpe)
10h30 – 12h30 Minicurso 1 – O espaço e a Inovação no ensino de Ciências – Rosa Duran – Nuclio
10h30 – 12h30 Minicurso 3 – Desenvolvimento de CubeSats e Nano Satélites: Da Concepção ao Lançamento – Lazaro Camargo e Walter Abrahão (Inpe)
10h30 – 12h30 Minicurso 4 – Estudando a dinâmica dos objetos naturais e artificiais do Sistema Solar – Silvia Maria Giuliatti Winter (Unesp)
11h – 12h Videocast – New Space Revolution: Como as Startups Estão Democratizando o Acesso ao Espaço
12h – 14h Intervalo
14h – 15h Palestra – Os 5 passos para estudar nos EUA-ABA – Danyelle Marina – ABA Global Education
14h – 16h Minicurso 1 – O espaço e a Inovação no ensino de Ciências – Rosa Duran (Nuclio)
15h – 16h Palestra – Ciência de dados, Big Data do Espaço e Inteligência Artificial – Rafael Santos – (Inpe)
16h – 16h30 Intervalo
16h30 – 18h30 Minicurso 1 – O espaço e a Inovação no ensino de Ciências – Rosa Duran – Nuclio
16h30 – 18h30 Apresentação de trabalhos científicos
Quinta-feira (18)
09h – 10h Minicurso 4 – Estudando a dinâmica dos objetos naturais e artificiais do Sistema Solar – Silvia Maria Giuliatti Winter (Unesp)
09h – 10h Minicurso 7 – O uso do STEM Espacial no ensino de Ciências e Matemática – Adriana Elysa Alimandro Corrêa (AEB) e Filipe Campos de Alcântara Lins (IFRN)
09h – 10h Palestra AEB Escola Virtual: Construindo Conhecimento Espacial em Rede com a Academia (Aline Veloso – AEB)
10h – 11h Palestra – Paraíba Astronômica: Como as políticas públicas colocaram o nordeste no centro das discussões sobre astronomia – Cláudio Furtado (Secti-PB)
11h – 11h30 Intervalo
11h30 – 12h30 Minicurso 4 – Estudando a dinâmica dos objetos naturais e artificiais do Sistema Solar – Silvia Maria Giuliatti Winter (UnespP)
11h30 – 12h30 Minicurso 7 – O uso do STEM Espacial no ensino de Ciências e Matemática – Adriana Elysa Alimandro Corrêa (AEB) e Filipe Campos de Alcântara Lins (IFRN)
11h30 – 12h30 Palestra – O regime jurídico do espaço exterior: entendendo o direito espacial. Ian Grosner (AEB)
12h30 – 14h Intervalo
14h – 16h Minicurso 7 – O uso do STEM Espacial no ensino de Ciências e Matemática – Adriana Elysa Alimandro Corrêa (AEB) e Filipe Campos de Alcântara Lins (IFRN)
14h – 15h Palestra – Educar as futuras gerações para a exploração sustentável do espaço – Rosa Doran (Nuclio)
15h – 16h Palestra: Segurança na Última Fronteira – Protegendo Pesquisas na Ciência do Espaço e Inovação – Brandon Behlendorf (University at Albany – State University of New York)
16h – 16h30 Intervalo
16h30 – 18h30 Mesa-redonda: Geopolítica e Direito Espacial – Cassius Guimarães Chai – (UFMA), Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza (Astrolegis – Centro de Ciências Jurídicas- CCJ da UFPE ), Thiago Bezerra de Melo (Academia do Espaço), Ana Cristina Galhego Rosa (Dipteron UG), Ian Ian Grosner (AEB)
Sexta-feira (19)
09h – 10h Palestra – En busca de vida en el Universo (ESA/Inta/Isdefe) – Juan Ángel
10h – 11h Palestra – BINGO Telescope: astronomia para o desenvolvimento regional – José Jamilton Rodrigues dos Santos (Projeto Bingo Telescope – Secti-PB)
11h – 11h30 -Intervalo
11h30 – 12h30 - Oficina de Introdução à Divulgação Científica em Astronomia – Graciele Almeida de Oliveira e Amanda Falcão (Projeto Bingo Telescope – Secti-PB)
11h30 –12h30 - Apresentação de trabalhos científicos
12h30 –13h - Encerramento da parte científica da SWN-2025 e anúncio da Space Week Nordeste 2026.
Programação da Space Week Nordeste – RioMar Recife
Sábado (20)
9h – 22h - Exposição, oficinas recreativas, exibição de vídeos sobre o Espaço.
14h – 15h - Palestra: Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira (Isadora Stefanhak C. Arantes – UFRGS/MIT)
16h – 17h - Palestra: Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra (Rebeca Gonçalves – Rede Space Farming Brasil)
18h – 19h - Palestra: Satélites em Ação: Moldando a Nossa Vida na Terra a Partir do Espaço (Antonio Geraldo Ferreira – UFC)
20h – 21h - Palestra 4: Da Luneta de Galileu aos Telescópios Voadores (Dermeval Carneiro – Planetário Rubens de Azevedo – CE)
Domingo (21)
12h – 21h - Exposição, oficinas recreativas, exibição de vídeos sobre o Espaço
14h – 15h - A Agência Espacial Brasileira: Organização e Principais projetos (Aline Veloso – AEB)
15h30 – 16h30: Palestra: Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra (Rebeca Gonçalves – Rede Space Farming Brasil)
17h- 18h: Palestra: Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira (Isadora Stefanhak C. Arantes – UFRG