Ciência

Space Week Nordeste: evento de ciência espacial chega ao Recife neste mês; saiba como se inscrever

Com inscrições abertas até 12 de setembro, o congresso ocorre no Museu Cais do Sertão e no Shopping RioMar

Space Week Nordeste 2025 chega a sua 4ª edição neste anoSpace Week Nordeste 2025 chega a sua 4ª edição neste ano - Foto: Space Week Nordeste/Divulgação

O Space Week Nordeste 2025, congresso internacional de ciências espaciais, chega ao Recife neste mês de setembro.

O evento reúne estudantes, pesquisadores, empreendedores, gestores públicos e entusiastas da ciência para uma programação com palestrantes brasileiros e de outros cinco países.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do evento (acesse aqui) até o dia 12 de setembro. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 50.

Space Week Nordeste
Com uma agenda que inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis, a Space Week busca promover o intercâmbio de experiências e o estímulo à pesquisa e inovação no setor espacial.

“A Space Week Nordeste busca estimular o interesse pelo setor espacial, ampliando horizontes para a juventude, fortalecendo a inovação local e mostrando que o Nordeste tem potencial para ocupar um lugar de destaque na corrida espacial global”, destacou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes.

Um dos organizadores, o professor da UFC/EOLLAB, Antônio Geraldo, comentou sobre trazer o evento a Pernambuco e sobre a potência científica que há na região.

 “É uma oportunidade única para aproximar jovens, professores e pesquisadores para falarmos de  astronomia, da inovação e das infinitas possibilidades que o espaço nos oferece”, comentou.

O evento é realizado pelo Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), com correalização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e com o Museu Espaço Ciência, e apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Serviço | Space Week Nordeste 2025
Data: De 15 a 19 de setembro, no Cais do Sertão, no bairro do Recife
         20 e 21 de setembro, no Shopping Rio Mar Recife, Pina
Horários: Das 9h às 19h30
Inscrições: spaceweeknordeste.com

Com informações da assessoria
 

