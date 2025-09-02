Space Week Nordeste: evento de ciência espacial chega ao Recife neste mês; saiba como se inscrever
Com inscrições abertas até 12 de setembro, o congresso ocorre no Museu Cais do Sertão e no Shopping RioMar
O Space Week Nordeste 2025, congresso internacional de ciências espaciais, chega ao Recife neste mês de setembro.
Com o tema “Expandindo horizontes no setor espacial”, a 4ª edição do evento ocorre dos dias 15 a 19 de setembro, no Cais do Sertão, e nos dias 20 e 21 do mesmo mês no Shopping Rio Mar Recife.
O evento reúne estudantes, pesquisadores, empreendedores, gestores públicos e entusiastas da ciência para uma programação com palestrantes brasileiros e de outros cinco países.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do evento (acesse aqui) até o dia 12 de setembro. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 50.
Leia também
• Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Recife completará 90 anos
• Dia A: evento promove serviços gratuitos e lazer para famílias atípicas do Cabo de Santo Agostinho
• Centro das Mulheres do Cabo promove exposição "Expressão da Liberdade"
Space Week Nordeste
Com uma agenda que inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis, a Space Week busca promover o intercâmbio de experiências e o estímulo à pesquisa e inovação no setor espacial.
“A Space Week Nordeste busca estimular o interesse pelo setor espacial, ampliando horizontes para a juventude, fortalecendo a inovação local e mostrando que o Nordeste tem potencial para ocupar um lugar de destaque na corrida espacial global”, destacou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes.
Um dos organizadores, o professor da UFC/EOLLAB, Antônio Geraldo, comentou sobre trazer o evento a Pernambuco e sobre a potência científica que há na região.
“É uma oportunidade única para aproximar jovens, professores e pesquisadores para falarmos de astronomia, da inovação e das infinitas possibilidades que o espaço nos oferece”, comentou.
O evento é realizado pelo Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), com correalização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e com o Museu Espaço Ciência, e apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Serviço | Space Week Nordeste 2025
Data: De 15 a 19 de setembro, no Cais do Sertão, no bairro do Recife
20 e 21 de setembro, no Shopping Rio Mar Recife, Pina
Horários: Das 9h às 19h30
Inscrições: spaceweeknordeste.com
Com informações da assessoria