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Tecnologia SpaceX anuncia investimento bilionário para construir base espacial no sul dos EUA As obras estão previstas para 2027 e devem receber milhares de voos todos os anos, anunciou a empresa

A empresa espacial de Elon Musk, a SpaceX, anunciou nesta terça-feira (25) que investirá US$ 100 bilhões para construir uma gigantesca base espacial no sul dos Estados Unidos destinada ao lançamento de foguetes.

As obras no estado da Louisiana devem começar em 2027, e o local receberá todos os anos "milhares de voos" da Starship, o megafoguete que a empresa desenvolve para realizar viagens à Lua e a Marte.

"Estamos comprometidos a investir pelo menos US$ 100 bilhões e a criar mais de 3 mil novos postos de trabalho", informou também a empresa americana.

A base "contará, a longo prazo, com mais de uma dúzia de torres de lançamento, o que permitirá realizar mais de 30 voos da Starship por dia e a transformará no maior centro de lançamento do planeta", afirmou Elon Musk em sua rede social X.

A empresa menciona em seu site um primeiro lançamento da Starship a partir da Louisiana em 2029.

Musk, o homem mais rico do mundo, é, no entanto, conhecido por suas promessas exageradas e seus prazos muito otimistas.

A SpaceX desenvolve atualmente seu foguete Starship, o maior e mais potente já projetado, em uma instalação situada no Texas, perto de áreas naturais protegidas, o que provoca a oposição de várias associações ambientalistas.

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