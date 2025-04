SpaceX, de Elon Musk, lança a primeira missão tripulada para sobrevoar os polos terrestres

A- A+

TECNOLOGIA

A companhia espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, lançou sua primeira missão espacial tripulada para sobrevoar os polos terrestres, informaram há pouco agências de notícias.

Segundo a Bloomberg, a missão foi financiada e comandada pelo investidor em criptomoedas Chun Wang.

A missão, chamada Fram2 — em referência a um navio de expedição polar norueguês que operou no final do século XIX e início do século XX — decolou a bordo de um foguete Falcon 9 da Flórida às 21h46 (horário local) nesta segunda-feira, levando uma tripulação de quatro astronautas privados.





Ao longo de três a cinco dias, eles sobrevoarão e observarão os polos Norte e Sul da Terra e realizarão pesquisas sobre o impacto dos voos espaciais na saúde humana.

— Minha própria jornada foi moldada por uma curiosidade de toda a vida e um fascínio por ultrapassar limites — disse Wang durante uma apresentação da missão transmitida ao vivo na plataforma X na sexta-feira. — Quando criança, eu costumava encarar aquele espaço branco e vazio no final do mapa-múndi, imaginando o que havia ali.

Segundo Jon Edwards, vice-presidente da SpaceX, a missão se aproxima de um feito inédito: antes disso, o mais próximo que um astronauta chegou de sobrevoar os polos foi durante as primeiras missões espaciais soviéticas que levaram cosmonautas como Yuri Gagarin.

Wang, que nasceu na China mas anunciou em 2023 nas redes sociais que se tornou cidadão de Malta, cofundou em 2013 um dos maiores pools de mineração de Bitcoin, o F2Pool. Ao seu lado estão a diretora e cinegrafista norueguesa Jannicke Mikkelsen, o aventureiro australiano Eric Philips e a estudante de pós-graduação alemã Rabea Rogge — todos estreando como astronautas.

— Estou ansiosa para ser o primeiro ser humano na história a poder apontar minha câmera para o Polo Norte e o Polo Sul a partir do espaço — afirmou Mikkelsen.

A missão se soma à lista de mais de uma dúzia de voos espaciais tripulados realizados pela SpaceX, a maioria em parceria com a NASA. Além de transportar astronautas de e para a Estação Espacial Internacional, a empresa de Musk já realizou duas missões para o bilionário Jared Isaacman, indicado pelo ex-presidente Donald Trump para chefiar a NASA.

Ao final da missão, a tripulação fará a amaragem na costa oeste dos Estados Unidos.

— Cada uma dessas missões é um pequeno passo rumo a tornar as viagens espaciais mais parecidas com o transporte aéreo, em que qualquer pessoa possa voar — disse Jessica Jensen, vice-presidente de operações com clientes e integração na SpaceX.

