A- A+

Starship SpaceX, de Elon Musk, quer usar seu super-foguete para testar medicamentos no espaço Programa desenvolvido na companhia espacial do bilionário seria uma nova linha de negócios, diz agência

A SpaceX desenvolve um programa de uso do gigantesco foguete Starship para criar produtos comerciais no espaço. Isto potencialmente abre uma nova linha de negócios para a startup privada mais valiosa do mundo, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg.

Segundo o plano, chamado internamente de Starfall, o foguete Starship da SpaceX levaria produtos como componentes farmacêuticos ao espaço em pequenas cápsulas não tripuladas, disse uma das fontes, que falou sob condição de anonimato porque o assunto é confidencial.

O Starship então lançaria as cápsulas, que passariam um tempo em órbita antes de entrarem novamente na atmosfera, onde poderiam ser recuperadas de volta à Terra, acrescentou a fonte.

O programa Starfall permitiria que as empresas aproveitassem as condições únicas do espaço, especialmente a microgravidade e os níveis mais altos de radiação. Isso pode proporcionar um novo ambiente para a fabricação de medicamentos, semicondutores, alimentos e até mesmo produtos de beleza.

Um representante da SpaceX, formalmente conhecida como SpaceExploration Technologies, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A iniciativa poderia tornar a SpaceX, que reduziu drasticamente o custo de lançamento em órbita, uma líder importante no setor de pesquisa e desenvolvimento espacial para bens comerciais.

O programa da SpaceX ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e os planos podem mudar. O esforço depende muito da capacidade operacional do Starship, que foi afetada por uma série de falhas explosivas nos últimos voos de teste.

A SpaceX planeja tornar o programa operacional até por volta do final da década, disse uma das fontes. A empresa está em negociações com potenciais clientes para o serviço, segundo as fontes.

Uma equipe para trabalhar na iniciativa foi criada recentemente sob a liderança de Chris Trautner, diretor sênior de engenharia de veículos da família de foguetes Falcon, afirmou uma das fontes.

Aplicações em defesa

De acordo com uma análise conduzida pela consultoria McKinsey, certas indústrias poderiam gerar bilhões de dólares em receita adicional com a expansão para o espaço.

A startup Varda Space Industries, com sede na Califórnia e apoiada pelo bilionário Peter Thiel, possui um modelo de negócios semelhante de processamento de materiais no espaço e, até o momento, lançou três cápsulas a bordo de um foguete da SpaceX, com recuperação posterior.

O Starfall, disseram as fontes, também oferece aplicações na defesa, e a SpaceX trabalha em conjunto com os militares no programa, segundo detalhes relatados pelo Wall Street Journal em maio.

Ainda não está claro como o Starfall se encaixa em um contrato já existente entre a SpaceX e o Departamento de Defesa dos EUA para desenvolver o Starship para o envio de grandes quantidades de carga militar e ajuda humanitária em vários pontos da Terra.

Veja também