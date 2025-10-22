Qua, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internet

SpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em Mianmar

As redes empregam dezenas de milhares de pessoas, algumas sob condições de trabalho forçado segundo a ONU, e desviam bilhões de dólares de internautas ao redor do mundo

Reportar Erro
SpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em MianmarSpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em Mianmar - Foto: AFP Foto / Myanmar Military Information Team

A SpaceX cortou o serviço de mais de 2.500 receptores Starlink usados em centros de fraude cibernética em Mianmar, anunciou nesta quarta-feira (22) uma diretora da empresa americana.

A AFP revelou na semana passada um aumento na construção de complexos dedicados a fraudes online em Mianmar, assim como um crescimento explosivo no uso dos dispositivos Starlink para a atividade ilícita.

As redes empregam dezenas de milhares de pessoas, algumas sob condições de trabalho forçado segundo a ONU, e desviam bilhões de dólares de internautas ao redor do mundo.

"A SpaceX identificou e desativou mais de 2.500 receptores Starlink próximos a locais suspeitos de serem centros de fraude" em Mianmar, anunciou na rede social X Lauren Dreyer, vice-presidente de operações comerciais da Starlink na SpaceX.

Leia também

• EUA solicitará novas propostas para missão lunar após atrasos da SpaceX

• SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship

• SpaceX adquire frequências por US$ 17 bilhões para reforçar Starlink

Um correspondente da AFP observou centenas de pessoas fugindo a pé, de moto ou em caminhonetes de um dos maiores complexos de fraude do país, o KK Park, perto da fronteira com a Tailândia.

Um ex-funcionário do complexo informou que as operações das autoridades contra o complexo prosseguem.

Na segunda-feira, a junta militar que governa Mianmar anunciou uma operação no KK Park e a apreensão de 30 receptores Starlink, ou seja, apenas uma fração dos realmente utilizados no local.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter