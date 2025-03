SpaceX diz que perdeu contato com nave espacial Starship após lançamento

Assim como aconteceu em um voo de teste anterior em janeiro, a SpaceX perdeu contato nesta quinta-feira (6) com a segunda etapa de seu megafoguete Starship, anunciou um funcionário da empresa do bilionário Elon Musk durante a transmissão em vídeo.

"Perdemos o contato com a nave. Infelizmente, isso também ocorreu na última vez", disse Dan Huot, ao detalhar que a empresa aeroespacial trabalha "em estreita colaboração com as autoridades de controle de tráfego aéreo".