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Tecnologia SpaceX enfrenta concorrência com China e Japão desenvolvendo tecnologias para foguetes reutilizáveis Com apenas um dia de diferença, os dois países asiáticos demonstraram pela primeira vez sua capacidade de projetar e fabricar esses equipamentos, uma técnica que a empresa domina há anos

A corrida espacial tem avançado ao redor do mundo, e as tecnologias têm sido desenvolvidas a passos largos. Em menos de 48 horas, duas potências demonstraram sua força. China e Japão fizeram testes bem sucedidos na última semana com seus foguetes reutilizáveis, em que parte do equipamento volta para a base de lançamento, preservando-o. Essa tecnologia é aprimorada pela SpaceX nos último anos. A novidade representa a aproximação de uma concorrência direta.

A China recuperou com sucesso o primeiro estágio de um foguete após o lançamento, na última sexta-feira (10), por meio de seu programa espacial, o que representa um avanço significativo, informou a mídia estatal. O primeiro estágio de um foguete Longa Marcha-10B separou-se do segundo após a decolagem e retornou a uma plataforma no mar, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Esta é a primeira vez que a China recupera o primeiro estágio de um foguete. O lançamento foi realizado na Ilha de Hainan, um destino de praia popular na costa sul do país. A configuração desse foguete reutilizável pode lançar uma carga útil de até 16 toneladas no que é conhecido como órbita terrestre baixa, informou a agência Xinhua.

De acordo com o site da SpaceX, a carga útil máxima do Falcon 9 é de 22 toneladas. Os foguetes Falcon transportam astronautas e suprimentos para a Estação Espacial Internacional.

A SpaceX, com sede nos Estados Unidos, faz isso há anos. A prática tem entre as finalidades reduzir os custos de lançamento, reutilizando o propulsor, que ajuda a levar satélites ou qualquer outra coisa que o foguete esteja carregando, para o espaço. Atualmente, a empresa domina esse mercado.

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No dia seguinte, no sábado (11), foi a vez do Japão lançar um foguete experimental reutilizável. O equipamento decolou e pousou em segurança em seu primeiro voo de teste, parte dos esforços do país para alcançar tecnologia fundamental para reduzir os custos de lançamento e competir no mercado espacial global.

O foguete RV-X decolou, pairou e deslocou-se horizontalmente por menos de um minuto antes de pousar no Centro de Testes de Noshiro da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, na sigla em inglês), no nordeste do país. O lançamento foi transmitido ao vivo pela NVS, um grupo de entusiastas do espaço.

O foguete voou conforme o planejado, subindo 11 metros e percorrendo 16 metros horizontalmente, mantendo sua posição vertical antes de pousar, disse Takashi Ito, gerente do projeto de foguetes reutilizáveis da JAXA. O governo japonês afirma que uma capacidade de transporte estável e comercialmente competitiva é fundamental para o seu programa espacial e para a segurança nacional.

O voo de sábado representa um passo na direção certa para o Japão em sua busca pela tecnologia necessária para desenvolver um sucessor de menor custo para o foguete descartável da série H3, modelo que também foi projetado para ser mais econômico que seu antecessor, a série H-2A, que teve um histórico quase perfeito. A busca pela redução do valor visa a competição no mercado espacial global.



A JAXA e a Mitsubishi Heavy Industries estão desenvolvendo em conjunto o RV-X, que mede 1,8 metros de diâmetro e 7,3 metros de comprimento. O foguete está equipado com um motor mais resistente e quatro trens de pouso com amortecimento. O motor “incansável” já resistiu a 165 testes de combustão, afirma Ito.

A JAXA, que desenvolve foguetes reutilizáveis em conjunto com a França e a Alemanha, planeja enviar o foguete RV-X a uma altura de cerca de 100 metros (218 pés) em seus próximos lançamentos de teste.

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