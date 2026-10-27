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TECNOLOGIA SpaceX fecha acordo de aluguel de chips de inteligência artificial Contrato com a Apollo, que ainda não foi concluído definitivamente, terá duração aproximada de cinco anos e valor próximo de 40 bilhões de dólares (R$ 220 bilhões)

A SpaceX, empresa aeroespacial americana fundada por Elon Musk, anunciou nesta segunda-feira (26) que chegou a um acordo com a gigante de investimentos privados Apollo Global Management para alugar chips especializados destinados ao desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

O contrato, que ainda não foi concluído definitivamente, terá duração aproximada de cinco anos e valor próximo de 40 bilhões de dólares (R$ 220 bilhões), além de juros e algumas taxas, segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

A Apollo comprará unidades de processamento gráfico (GPUs), consideradas os chips mais potentes para desenvolver modelos de IA generativa.

Os chips são GPUs Vera Rubin, da Nvidia, que começou a disponibilizá-los no segundo semestre deste ano. A Apollo entregará os processadores gradualmente a partir do primeiro semestre de 2027.

A xAI, empresa de inteligência artificial de Musk que foi incorporada à SpaceX em fevereiro, construiu em apenas dois anos dois enormes centros de dados em Memphis, no Tennessee, conhecidos como Colossus I e Colossus II. Juntos, eles abrigam centenas de milhares de GPUs.

Esses centros de dados e os chips que utilizam, conhecidos como infraestrutura de computação em nuvem, são essenciais para desenvolver e operar grandes modelos de inteligência artificial.

A Apollo já contribuiu para financiar os planos de Musk no setor de IA. Em janeiro, liderou um pacote de financiamento de 3,5 bilhões de dólares (R$ 19,3 bilhões) que permitiu a um fundo de investimento comprar chips da Nvidia e alugá-los à xAI para o Colossus II.

A SpaceX também aluga capacidade computacional à Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial Claude, e ao Google. Esses acordos se tornaram uma importante fonte de receita para a empresa.

Atualmente, a SpaceX está ampliando o Colossus II. Segundo Musk, sua capacidade de processamento deverá mais do que dobrar até o fim do ano em comparação com o nível registrado no final de setembro.

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