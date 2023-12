SpaceX lança avião espacial militar para missão de pesquisa

A- A+

O foguete Falcon Heavy da SpaceX decolou na noite de quinta-feira (28) para transportar o avião espacial militar americano X-37B em uma missão de pesquisa, anunciou a empresa do magnata Elon Musk.

Após ter sido adiado por semanas, o lançamento ocorreu às 20h07 (22h07 em Brasília) no Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida (sudeste) e foi transmitido ao vivo na página on-line da SpaceX.

O Pentágono divulgou muito pouca informação sobre o avião espacial não tripulado e sua nova missão, inicialmente prevista para 7 de dezembro. Em um comunicado sobre o lançamento, a SpaceX se limitou a citar o codinome dado à missão: USSF-52.

"Falcon Heavy lançou a missão USSF-52 em órbita a partir da plataforma de lançamento 39A", informou a SpaceX.

"Esses testes incluem a operação do avião espacial reutilizável em novos regimes orbitais, a experimentação de futuras tecnologias de conhecimento do domínio espacial e a investigação dos efeitos da radiação nos materiais fornecidos pela Nasa (a agência espacial americana)", anunciou no mês passado o Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, esta é a primeira vez que o X-37B é lançado com um Falcon Heavy, um dos foguetes mais potentes e capazes de transportar cargas utilitárias de até 26,7 toneladas às profundezas do espaço.

O X-37B fez seu primeiro voo em 2010 e passou um total de mais de dez anos no espaço durante suas primeiras seis missões, segundo a fabricante de aeronaves americana Boeing.

Com nove metros de comprimento e 4,5 metros de envergadura, este avião espacial é alimentado por painéis solares e foi projetado pela United Launch Alliance para a Força Aérea americana.

Seu lançamento impulsionado pelo Falcon Heavy ocorre duas semanas depois de a China lançar em órbita sua própria espaçonave robótica reutilizável, chamada Shenlong, em 14 de dezembro. Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, planeja-se, durante "um período de tempo", realizar experimentos científicos para "fornecer apoio técnico ao uso pacífico do espaço".

