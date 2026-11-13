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Espaço SpaceX testa pela primeira vez retorno à base das duas partes do Starship O colossal foguete, de 124 metros de altura e o maior do mundo, foi projetado para realizar viagens à Lua e a Marte, além de transportar desde satélites até centros de dados para o espaço

A empresa aeroespacial de Elon Musk, a SpaceX, se preparava nesta sexta-feira (13) para lançar uma missão na qual tentará fazer com que as duas partes do foguete Starship - o propulsor e a nave espacial - retornem à base de lançamento para serem reutilizadas.

O colossal foguete, de 124 metros de altura e o maior do mundo, foi projetado para realizar viagens à Lua e a Marte, além de transportar desde satélites até centros de dados para o espaço.

A empresa já conseguiu recuperar em três ocasiões o estágio inferior do Starship, o propulsor chamado Super Heavy. Nesta missão, tentará fazer com que a cápsula Starship, que dá nome a todo o conjunto, também retorne à base de lançamento para ser capturada em pleno voo por braços metálicos.

Caso consiga, isso "representaria um avanço importante", destaca Clayton Swope, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

Com o Starship, a SpaceX busca "concretizar o santo graal dos lançamentos espaciais: obter um veículo totalmente reutilizável, algo que ninguém conseguiu até agora", acrescentou o especialista.

Para este teste, o 15º, a decolagem está prevista para as 16h45, horário local, a partir da base da SpaceX no Texas (19h45 de Brasília). O voo deverá durar mais de 22 horas.

Embora as condições meteorológicas parecessem ideais nesta sexta-feira, ainda faltava a autorização do órgão regulador da aviação civil dos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação (FAA).

Uma vez em voo e após a separação dos dois estágios, pouco mais de seis minutos depois da decolagem, o propulsor começará a descer.

Como já fez em três ocasiões, gigantescos braços mecânicos irão capturar o propulsor a menos de 100 metros do solo.

O estágio superior do foguete continuará sua trajetória até alcançar a órbita terrestre. A expectativa é que realize cerca de 14 voltas ao redor da Terra antes de retornar no sábado.

Embora possa parecer uma manobra semelhante, ela é muito mais complexa, já que a nave retornará em uma velocidade muito maior e de uma altitude muito mais elevada.

"Dois milhões de peças em movimento" deverão "funcionar corretamente para que a recuperação seja bem-sucedida", explicou à AFP Kathleen Curlee, analista espacial da Universidade de Georgetown.

A SpaceX só tentará realizar essas manobras se todos os indicadores estiverem no verde, já que a perda de controle de qualquer um dos estágios do foguete poderia ser muito perigosa.

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