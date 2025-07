A- A+

CIÊNCIA SPBC começa com debates sobre territórios, ciência e desenvolvimento, no Recife Universidade Federal Rural de Pernambuco sedia o encontro, que segue até o próximo sábado (19)

A 77ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) começou neste domingo (13) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife. Com o tema Progresso é ciência em todos os territórios, que pretende abordar a ciência como integrante do desenvolvimento nacional, seu papel na criação de um país mais justo, plural e conectado.

Os debates e discussões começam na segunda-feira (14) e seguem até o próximo sábado (19). Serão cerca de 200 eventos, entre painéis, mesas-redondas, conferências, apresentações culturais, premiações e atrações científicas interativas.

O presidente da SBPC, professor Renato Janine Ribeiro, a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), professora Marília José de Sena, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; a vice-governadora Priscila Krause, representando a governadora Raquel Lyra; o vice-prefeito do Recife, Vitor Marques, o deputado federal, Pedro Campos, além de outras autoridades compuseram a mesa de abertura.

O presidente da SBPC, professor Renato Janine Ribeiro, iniciou a abertura da 77ª Reunião Anual, mudando o protocolo da entidade e lendo uma nota repúdio às falas e ações recentes do presidente dos Estados Unidos e, em seguida, destacou a importância da SBPC.

“A SBPC é a maior sociedade científica da América Latina, uma das maiores do planeta. Sua Reunião Anual é a maior da nossa parte do mundo. Quando o país está ameaçado, é dever da comunidade científica defender os princípios éticos globais, a começar pela paz e pelo respeito de uns pelos outros”, pontuou.

A reitora da UFRPE, Maria José Sena, reforçou que o momento é histórico para a instituição, para o estado, para a cidade e, sobretudo, para a ciência brasileira.

“Desejo um evento inspirador, provocador e transformador. E ainda uma semana intensa de aprendizado, debates e mobilização. Que saiamos daqui ainda mais comprometidos e comprometidas com a construção de um país cada vez mais científico, mais democrático, mais igual, mais solidário e com a convicção de que o progresso acontece quando a ciência chega a todos os territórios”, destacou.

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou a importância da SBPC como palco privilegiado da ciência e reforçou a necessidade de ampliar ainda mais a participação e o diálogo no meio científico. “Esse grande palco da ciência tem que se contemplar mais uma vez para democratizar ainda mais o processo científico, estabelecer diálogos, reflexões e fortalecer a construção coletiva — que é o que o Brasil quer e precisa”, afirmou.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, iniciou sua fala como representante da governadora Raquel Lyra, mas também como “mulher da política, comprometida com a valorização da ciência no país”, disse. Para Krause, o evento representa muito mais que uma reunião acadêmica. “Pela primeira vez na história de Pernambuco, a ciência é tratada como prioridade de Estado. Não como apêndice, não como acessório, mas como motor, como centro, como alicerce da nossa política de desenvolvimento”, enfatizou.

Durante sua fala no evento, o vice-prefeito do Recife, Victor Marques destacou a importância da ciência como ferramenta de transformação social e elogiou o trabalho da atual gestão federal. “Eu, que tenho raízes sertanejas, sei do papel que a universidade tem nesse olhar para os territórios. A Universidade Federal Rural de Pernambuco está presente em várias regiões do estado, e a produção científica com esse foco territorial aumenta a empregabilidade e gera soluções inovadoras, pensadas por quem vive a realidade local”, pontuou.

MCTI

O evento conta com uma programação especial em comemoração aos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A sessão especial acontece hoje, no Salão Nobre do Prédio Central da UFRPE. O evento contará também com as participações do prefeito de Recife, João Campos, do ex-ministro de CT&I e presidente de honra da SBPC, Sergio Rezende, e do também ex-ministro de CT&I e ex-presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Celso Pansera. A mediação será do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro.

O próprio MCTI também fará outras duas sessões em comemoração à data. A primeira, “40 anos de Ciência, Democracia e Desenvolvimento: Brasil Inovador” acontecerá amanhã, às 13h; já a segunda, “40 anos de Ciência, Democracia e Desenvolvimento: Brasil Justo e Soberano”, será na quinta-feira (16), também a partir das 13h.

Outros ministros também estão na grade de programação. Amanhã será a vez do ministro da Educação, Camilo Santana , e na sexta-feira (18) quem falará é o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel.

Pesquisa

Os organizadores do evento vão lançar a Pesquisa Nacional: Vozes, Territórios e o Futuro da Ciência Brasileira.

“A SBPC está começando um novo ciclo, e queremos ouvir as pessoas. Lançamos uma pesquisa para entender melhor quem faz parte da nossa comunidade, onde estamos, quais os desafios que enfrentamos e o que esperamos para evolução da ciência no Brasil”, explica a vice-presidente da entidade, Francilene Garcia.

A coordenadora-geral do evento, a cientista Cláudia Linhares, disse que a intenção da SBPC este ano é abordar a diversidade brasileira, sob todos aspectos, olhando atentamente para os desafios de cada território, das grandes metrópoles às áreas rurais, periféricas e marginalizadas, observando as desigualdades.

"Trataremos das desigualdade que vão desde o financiamento da ciência e da educação até às desigualdades sérias, tais como a fome, a violência, temas que perpassam as ciências da saúde, as exatas e as humanas", afirmou a coordenadora, que também é professora de computação da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A ExpoT&C, que faz parte da reunião anual da SBPC, abre nesta segunda-feira, no campus Dois Irmãos da UFRPE. Com mais de 40 expositores, vindos de outras universidades e institutos de pesquisas públicos e privados, empresas, órgãos governamentais, sociedades científicas, agências de fomento, a mostra vai trazer as tecnologias mais avançadas, além de produtos e serviços desenvolvidos no país.

Para o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, “esse evento é mais uma oportunidade para a SBPC demonstrar como a ciência pode contribuir para fortalecer a produção nacional”.

Ribeiro lembrou que “desde a criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que incorporou, na década de 2010, o termo inovação, hoje amplamente reconhecido no setor produtivo, buscamos valorizar o ciclo virtuoso entre ciência e a geração de bens e serviços. Nosso propósito é que essa conexão seja cada vez mais reconhecida e promovida em nossa sociedade”.

