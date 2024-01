A- A+

CARNAVAL 2024 Spoiler do Galo Gigante para 2024 é revelado pelo prefeito João Campos; confira imagens Representando a cultura pernambucana, gigante estará vestido com símbolos regionais

Aguardada por milhares de pernambucanos e turistas, a escultura gigante do Galo - tradicionalmente montada na ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife - teve parte do seu visual para o ano de 2024 revelado nesta segunda-feira (22).

Em post no Instagram, o prefeito João Campos apresentou alguns detalhes do projeto visual da figura principal do maior bloco carnavalesco do mundo.

No vídeo, é possível observar como será a parte frontal do Galo. Neste ano, ele deverá ir para as ruas vestido com renda renascença. No coração, o gigante deverá carregar uma sombrinha de frevo colorida. Segundo o prefeito, o símbolo tradicional do Carnaval representa como o frevo protege o folião.

Outros detalhes da identidade visual do galo deverão ser revelados até o final desta semana.

Confira imagens do projeto atual:





