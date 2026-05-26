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COMBATE AO PRECONCEITO Sport abre as portas da Ilha do Retiro para ação de combate ao preconceito de idade Idosas de Recife e Olinda fazem tour pelo clube e entram no gramado antes da semifinal contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (27)

A campanha “A Cidade Não Para, A Cidade Envelhece: pessoas idosas pelo direito ao bem viver” realiza, nesta quarta-feira (27), uma ação de conscientização na Ilha do Retiro, no Recife.



A iniciativa, promovida pelo Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC) em parceria com o Sport Club do Recife, reunirá mulheres idosas assistidas por programas sociais de Recife e Olinda para pautar o direito ao lazer e o combate ao preconceito de idade.



A programação começa às 15h com uma visita guiada pelas dependências do clube. Já no período da noite, o grupo entrará no gramado do estádio antes do início da partida entre Sport e Fortaleza, válida pela semifinal da Copa do Nordeste.



O ato visa chamar a atenção de torcedores e telespectadores para a necessidade de políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno, acessibilidade e ocupação de espaços públicos por essa parcela da população.

De acordo com Juliene Tenório, coordenadora do Programa de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa do CDC, a ocupação de um estádio de futebol reforça o papel ativo desse público na sociedade.



“Significa dar visibilidade às muitas contribuições que as pessoas idosas têm de construção da história das cidades, seja de Olinda ou de Recife. E, por isso, devem ser valorizadas, celebradas e cuidadas”, aponta.



Dona Maria durante homenagem do Sport na reinauguração da loja do Clube, em 2018. Foto: Anderson Freire/Assessoria do Sport

O Sport, que apoia a mobilização, também utilizará a ação para homenagear torcedores históricos, como Dona Maria, Zé do Rádio e Ariano Suassuna, que representam, cada um a seu modo, as diferentes gerações da torcida rubro-negra.



“Receber essa ação na Ilha do Retiro é uma forma de reconhecer, valorizar e homenagear histórias que ajudaram a construir a trajetória do Clube e da nossa torcida ao longo dos anos”, declarou o gerente de marketing do Sport, Victor Aguiar.

A campanha também conta com a parceria dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa de Olinda (Comdio) e do Recife (Comdir).

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