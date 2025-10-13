A- A+

OUTUBRO ROSA Sport disponibiliza 80 mamografias gratuitas para mulheres recifenses; saiba como participar Iniciativa marca ação do Outubro Rosa do Leão durante o mês de prevenção e cuidado com o câncer de mama

O Sport Club do Recife realiza nesta segunda-feira (13), das 8h às 17h, uma ação social que disponibilizará 80 mamografias gratuitas para mulheres com idade entre 50 e 74 anos.

Com 40 vagas pela manhã e outras 40 à tarde, a iniciativa do Outubro Rosa no Leão estará disponível para mulheres residentes em qualquer bairro do Recife.

Para participar será preciso comparecer na sede do clube, localizada na rua Sport Club do Recife, sem número, na área central da capital pernambucana.

As mulheres interessadas no exame deverão apresentar comprovante de residência, documento de identificação com foto e cartão do SUS. A ação será realizada em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil.

“É motivo de muito orgulho poder usar a força do clube para promover ações que impactam positivamente a sociedade. E não é diferente com o Outubro Rosa. Agora, estamos trazendo o mamógrafo para realizar mamografias gratuitas, reforçando ainda mais nossa mensagem de cuidado e prevenção”, disse a coordenadora do RH do clube, Nayara Oliveira.

Outubro Rosa

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras e, quando diagnosticado precocemente, tem chances de cura superiores a 90%. A mamografia é o principal exame para a detecção precoce da doença.

Durante o mês de outubro, o Brasil realiza a campanha de Outubro Rosa como forma de conscientizar e ampliar a prevenção e o cuidado com a doença.

Veja também