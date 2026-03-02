A- A+

POSICIONAMENTO Sport lamenta acidente de aluno em treinamento que caiu de caiaque no Capibaribe Bombeiros seguem buscas

O Sport Club do Recife emitiu uma nota em solidariedade, lamentando o acidente que aconteceu com o servidor da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã do Jaboatão dos Guararapes, Edvane César do Carmo, de 49 anos.

Durante um treinamento, ele caiu de um caiaque no Rio Capibaribe, na altura da Ponte da Torre, Zona Norte do Recife, nas primeiras horas desta segunda-feira (2).

“Desde o primeiro momento, a equipe do Clube atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais”, alega o clube.

O Sport finaliza o comunicado dizendo que “permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário”.

Buscas seguem

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco continua com as buscas pelo corpo de Edvane. Os trabalhos começaram por volta das 6h20 e contam com cinco militares da equipe de salvamento.

O que diz a Prefeitura do Jaboatão?

Por meio de nota, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes diz que acompanha os desdobramentos do acidente.

