Sport x Santa Cruz: saiba como ir de ônibus e metrô; torcidas usarão trens diferentes

Torcedores de Sport e Santa Cruz terão esquema de mobilidade especial para ir à Arena de Pernambuco de ônibus ou metrô, onde as equipes se enfrentam em jogo adiado da 4ª rodada da Copa do Nordeste, neste sábado (18). A bola rola a partir das 17h30. Há opção de rota alternativa para quem vai de carro ao estádio.

As torcidas ficarão separadas nos trens, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), tanto na ida quanto na volta. O embarque e desembarque da torcida do Sport acontece na Estação Cosme e Damião, enquanto a do Santa Cruz será na Estação Rodoviária. De lá seguirão de ônibus para o local da partida.

No retorno, a estratégia da CBTU será garantir que as torcidas permaneçam separadas: o trem que prestar serviço para uma torcida não atenderá a outra.

Quem optar pelo ônibus, terá três linhas especiais: uma saindo do Derby, na área central do Recife, e outras duas dos terminais integrados Cosme e Damião e TIP. A operação tem início às 14h, mas é preciso ficar atento, pois os serviços têm tarifas diferentes.

Para ter direito ao serviço de ônibus, pulseiras serão vendidas antecipadamente, facilitando o retorno para casa. Por se tratar de um serviço especial, não haverá abatimentos como meia passagem ou gratuidades.

Confira abaixo:

047 - Cosme e Damião/Arena (ônibus convencional)

Valor da tarifa: Anel A (R$ 4,10)

Saída: Terminal Integrado Cosme e Damião

Sentido Cosme e Damião/Arena – TI Cosme e Damião, Rua Paulo Afonso, Ramal Externo da Copa, ponte sobre o Rio Capibaribe, Ramal Interno da Copa, Ramal Interno Norte da Copa, Av. Deus é Fiel, parada em frente a Arena Pernambuco.

Sentido Arena/Cosme e Damião – Av. Deus é Fiel (em frente ao Estádio), retorno na primeira rotatória, Av. Deus é Fiel, ponte sobre o Rio Capibaribe, Ramal Externo da Copa, Rua Tomas Ferreira, rua sob o Viaduto do Metrô, Rua Paulo Afonso, TI Cosme e Damião.

048 - TI TIP/Arena (ônibus convencional)

Valor da tarifa: Anel A (R$ 4,10)

Saída: Terminal Integrado TIP

Sentido TI TIP/Arena – Terminal Integrado TIP (Rodoviária do TIP), Avenida Antônio Pereira, alça de acesso à BR-408, BR-408, viaduto sobre a BR-408, desembarque em frente ao Posto Fan.



Sentido Arena/TI TIP – BR-408 (Posto Fan), retorno BR-408 (sentido TIP), rotatória de acesso ao TIP, Rua Ministro Mario Andreaza, Avenida Prof. Antônio Pereira, TI TIP.



Por ter o mando de campo, a recomendação é que os torcedores do Sport sigam pelo TI Cosme e Damião, enquanto que o torcedor coral deve chegar ao estádio pelo TI TIP.

058 – Expresso Derby/Arena (ônibus com ar condicionado)

Valor da tarifa: R$ 20

Saída: Praça do Derby

Sentido Derby/Arena – Praça do Derby, Rua Benfica, Avenida Caxangá, Avenida Joaquim Ribeiro (PE-005), Avenida Doutor Belmino Correia (PE-005), Ramal da Copa, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/Derby – Arena Pernambuco, Ramal da Copa, Avenida Doutor Belmino Correia (PE-005), Avenida Joaquim Ribeiro (PE-005), Avenida Caxangá, Rua Benfica, Praça do Derby



