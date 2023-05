A- A+

SPORT Após duas vitórias na Ilha do Retiro, Sport empata com Ituano em São Paulo Próximo desafio do Leão será pela Copa do Brasil, diante do São Paulo, na quarta-feira

Embalado por duas vitórias seguidas no estádio da Ilha do Retiro, o Sport não conseguiu superar o time do Ituano e as equipes empataram em 1 a 1 neste domingo (14). O duelo, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceu no estádio Novelli Júnior, situado na cidade de Itu, em São Paulo. O gol do Leão foi marcado por Vagner Love, aos 20 minutos do primeiro tempo.



O próximo desafio do Sport agora será pela Copa do Brasil, diante do São Paulo, às 20h da próxima quarta-feira (17), no estádio da Ilha do Retiro.

Aos 20 minutos do jogo, o artilheiro Vagner Love, em um lance de cabeça, abriu o placar mandando a bola com firmeza para o fundo da rede.

Passados 11 minutos, Rafael Carvalheira, do Ituano, aproveitando uma falha na defesa leonina, teve facilidade em deixar tudo igual. Esse foi o primeiro gol dele pelo clube que defende há 12 jogos.



No decorrer do primeiro tempo, os mandantes protagonizaram uma atuação superior, contrastando com a queda de desempenho que o Leão mostrou, principalmente pela diminuição nas tentativas de ataque.

Na primeira etapa do confronto, ao todo, aconteceram sete tentativas a gol promovidas pelo time do Ituano, contra apenas quatro do Sport.



Para estender a vantagem longe da Ilha do Retiro, antes dos 20 minutos da etapa complementar do jogo, o treinador Enderson Moreira promoveu a sua primeira mudança na equipe, tirando Edinho e acionando Wanderson no lugar. Mas sem efeito prático.



O duelo seguiu equilibrado, sem maiores chances de criação para ambos os lados.



Choque

No segundo tempo, durante um lance de disputa de bola, Ronaldo e Quirino se chocaram. O atleta do Sport teve a sua camisa bastante manchada de sangue, em decorrência de uma abertura no supercílio. Já o atleta Quirino, do Ituano, esbarrou a nuca na cabeça do adversário. Ambos precisaram deixar o gramado para receber suporte médico.



Ficha técnica

Ituano (1)

Jefferson Paulino; Pacheco, Frazan, Carlão e Marthã; Mário Sérgio (Jonathan), Bruno Xavier (Yann Rolim) e Thiaguinho; Person, Quirino (Brayan) e Hélio Borges (Paulo Victor) | Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Sport (1)

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho (Fábio Matheus) e Jorginho (Fabrício Daniel); Edinho (Wanderson), Luciano Juba (Felipinho) e Vagner Love | Técnico: Enderson Moreira

Estádio: Novelli Júnior, em São Paulo

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Vagner Love (Sport) e Rafael Carvalheira (Ituano)

Cartões amarelos: Diego Quirino (Ituano), Mário Sérgio (Ituano) e Carlão (Ituano)

Público: 1.307

Renda: R$ 21.560,00

