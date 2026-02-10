Ter, 10 de Fevereiro

SAÚDE

Spray emagrecedor? Empresa chinesa testa formulação com semaglutida, do Ozempic e do Wegovy

A farmacêutica pretende concluir os ensaios globais do medicamento até 2028

OzempicOzempic - Foto: Haberdoedas/Unsplash

A empresa de biotecnologia chinesa Shanghai Shiling Pharmaceutical informou que pretende concluir os ensaios clínicos globais de um spray experimental de controle de peso que utiliza o mesmo ingrediente ativo da injeção para obesidade Wegovy, da Novo Nordisk, até 2028.

Segundo a Reuters, a farmacêutica dinamarquesa Novo (NOVOb.CO), Eli Lilly (LLY.N) e a empresa chinesa Innovent Biologics (1801.HK), estão disputando o mercado das canetas emagrecedoras na China à medida que os pacientes no segundo maior mercado farmacêutico do mundo recorrem a injeções semanais altamente eficazes, como o Wegovy, que contém semaglutida.

 

Em comunicado à Reuters, a Shiling afirmou que seu spray nasal de semaglutida, atualmente em desenvolvimento, seria particularmente adequado para uso prolongado, e que o custo do medicamento experimental também era menor do que o dos comprimidos contendo semaglutida.

A empresa chinesa, que também tem patentes nos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático, afirmou que avançará para os principais mercados farmacêuticos após a conclusão dos testes.

